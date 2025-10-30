北市捷運局欲售聯開宅還債 議員籲賣都發局作社宅

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市捷運局預估，興建捷運用的自償性經費債務未來將高達1580億，避免債留子孫，擬將3房以上聯開宅分回戶全數出售；藍綠議員都建議，可賣給都發局滿足社宅需求。

台北市捷運工程局今天赴議會交通委員會報告捷運聯開宅未來規劃，捷運局長鄭德發表示，目前捷運三重站、中和高中站、松江南京站、連城錦和站基地已建設完成，預計明年之前預計分回272戶住宅、民國121年再取得39戶住宅。

他說，考量捷運路網自償性經費還有新台幣300餘億元待償還，加上未來還有萬大線、南北環等興建中路網，累積債務將高達1580億元，且目前主要以出租方式管理的聯開宅收益多低於借貸利率，連利息都付不出來，為避免債留子孫，現在策略勢必調整。

鄭德發表示，目前規劃，未來分回住宅中，除2房以下保留出租，其餘3房以上都會出售，出租中的住宅也會檢討租金、回歸市場機制，以兼顧捷運建設財務永續與市民需求。

民進黨台北市議員簡舒培質詢表示，捷運局出售聯開宅是為了償還借來蓋捷運的錢，但都發局同樣是要借錢蓋社會住宅，捷運局何不將現成房子賣給同是市府單位的都發局。

國民黨台北市議員游淑慧表達認同，她說，賣或租給有社宅及社福需求的都發局或社會局，既可讓捷運局提高自償率，都發局及社會局也可完成業務。

國民黨台北市議員徐弘庭則說，要提高自償率勢必得將不動產賣掉，但他認為資產價格一定會隨著時間上漲，現在賣掉反而變相造成市民損失，所以應賣給其他局處或出租地上權，讓資產留在市府手上繼續增值，也不會被質疑炒房。

鄭德發答詢表示，近幾年能分回出售的住宅多在新北市，無法賣給台北市政府局處。

簡舒培表示，新北市政府同樣有提供社宅壓力，尤其現在土地取得難度非常高，直接賣給民間太可惜了，建議捷運局將此方向提送到府級討論，還可讓參選新北市長呼聲高的台北市副市長李四川拿去當政見。

鄭德發會後接受媒體聯訪表示，上千億元債務如何償還，需要市府整體政策評估，議員建議都會帶回好好討論。（編輯：陳仁華）1141030