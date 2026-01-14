北市捷運警鬼畜父性侵女兒348次 開庭前3天住處輕生死亡 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市警察局捷運警察隊鄭姓主管，被他的親生女兒指控，自2010年至2017年間，酒後一共對女兒性侵348次，全案曝光後，鄭男也遭起訴。而士林地院原訂將在今（14）日開審理庭，不過在此同時，鄭男竟在11日於住家被發現輕生，檢察官相驗遺體後初步研判無外力介入，家屬也無意見。

檢警調查，鄭男原在台北市警局捷運警察隊擔任主管，不過在2024年4月間，鄭男的女兒突然向台北市婦幼隊報案指稱，鄭男自2010年至2017年間，自己還年幼時，多次在酒後對她性侵得逞。

檢警驚訝的同時進一步追查，原來鄭男自女兒13歲那一年起，就以每週一次頻率加以性侵，還稱呼女兒為「寶貝」，混淆倫理界線；直到2017年，鄭男因為外遇被妻子發現後離婚，才停止繼續性侵女兒。

士林地檢署調查後，在2025年1月依對未滿14歲女子性交罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪及利用權勢性交罪，將鄭男起訴，案件也在同年3月首度開庭。

但離奇的是，本案原定今日再度開庭，此時卻傳出鄭男上周日（11日），被發現陳屍家中，檢察官相驗遺體後，初步研判鄭男是輕生，並無外力介入，家屬也表示沒有意見。

照片來源：翻攝畫面

＊珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。