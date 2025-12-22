北市推公車環境5大問題改善計畫！4年期工程117年底完成（示意圖，非新聞內文所提公車/本報資料照）

台北市長蔣萬安今日主持道路交通安全會報，北市交通局公共運輸處專案報告「公車駕駛道路環境改善計畫」並盤點5大問題，包括公車站區違停車輛、汽機車格緊鄰停靠區、公車彎漸變長度不足、植栽樹穴影響民眾候車及左轉路口公車左轉不易等，蔣萬安拍板自今年起啟動4年期改善計畫，預計明年2月前新啟用5處違停科技執法，並完成1080站禁停紅線區延長、130處樹穴填平、23處公車左轉路口號誌調整，增進大眾運輸安全。

蔣萬安22日主持道安會報，由於市民和議員常抱怨公車駕駛環境有待改善，公運處提出「公車駕駛道路環境改善計畫」，歸結北市公車行駛常面臨的5大問題，包含車輛違停導致公車無法緊鄰路緣停靠，影響乘客安全；汽機車停車格設置緊鄰公車停靠區、公車出站不易；公車彎漸變段長度不足，影響公車進出順暢；站區有樹穴、植栽，影響高齡及輪椅族上下車安全；機會左轉路口公車左轉不易等困境。

台北市長蔣萬安22日主持道路交通安全會報，為增進大眾運輸安全，蔣萬安宣布自今年啟動4年期的「公車駕駛道路環境改善計畫」，解決公車站區違停車輛、汽機車格緊鄰停靠區、公車彎漸變長度不足、植栽樹穴影響民眾候車、左轉路口公車左轉不易等5大問題。（徐佑昇攝）

針對問題公運處提出5大解方，公車站違停部分，北市府將擴大科技執法，預計明年2月會再啟用5處科技執法，包括捷運台大醫院站往北、松山商職往西、台大醫院站往北、中華路北站往南、松山高中松隆站往東等段增設科技執法，未來將持續評估站點。此外，停靠區前後禁停紅線均調整為5公尺以上，總計明年底前完成1080站禁停紅線延長，占總站位數31.2％。

針對公車彎漸變段，依113年「市區道路及附屬工程設計規範」，公車彎進入端漸變段長寬比不得小於5：1；離去端不得小於3：1，共計有90處需調整優化，預計117年底完成；至於公車站空樹穴將於明年底完成130處填平調整；機會左轉路口的號誌時制秒數將依照業者實際需求，並檢討公車動線及站位調整，於明年完成23處機會左轉路口號誌調整。

北市交通局強調，公車駕駛道路環境改善計畫為114至117年北市重大公運環境改善工程，因涉及汽機車停車格位取消，將需要跨局處協助，減少民怨。

蔣萬安表示，「公車駕駛道路環境改善計畫」可改善公車行駛環境，也方便高齡者、輪椅族上下公車，公共運輸的用路權，高於汽機車是基本原則。

蔣萬安裁示交通局研議汽機車「應禮讓公車進出站」列為明年度宣導重點，以降低干擾公車進出站，避免任何危險發生。

