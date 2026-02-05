北市推出國中職涯導航計畫及手冊 為國中生打造職涯藍圖

台北市教育局發布「台北市國民中學職涯導航計畫」。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局於四日發布「台北市國民中學職涯導航計畫」，並推出《α世代科技職涯攻略—台北市新興產業職涯導航手冊》，幫助學生在國中階段系統性地進行職涯探索。教育局長湯志民表示，教育必須及早回應產業變化，透過此計畫與手冊，支持學生多元探索與適性發展，協助他們建立對未來的想像。

該計畫以「技高大手攜小手」、「校校職涯雙講座」、「生生體驗學實作」及「導師技高產業遊」為主軸，整合技藝教育課程、職業輔導研習營等五項子計畫，建立系統化的職涯引導機制。

計畫由七所公立技術型高中擔任輔導核心，提供技職教育資源，並規劃「國中導師技高產業見學」，幫助導師了解產業實務。自一一五學年度起，教育局將補助國中每學期辦理一場職涯講座，協助學生認識ＡＩ世代的產業趨勢。

在實作體驗方面，計畫整合技藝教育課程及職業輔導研習營，擴大規模，技藝班學生人數穩定成長。百工微體驗名額大幅增加至約五千人次，並結合新世代技職工場擴充體驗場域。

《α世代科技職涯攻略》是該計畫的重要工具，透過漫畫引導閱讀，聚焦七大新興產業，並提供性向測驗、職務內容及薪資資訊，為國中親師生提供具體的職涯探索指引。