北市推出高年級健身坊 長者做重訓遠離衰弱

臺北市大安區健康服務中心攜手產學合作，開設「高年級健身坊」課程

臺北市立大學休閒運動管理學系邱敬仁主任說明，課程帶著長者進行重量訓練，強化肌力

長者王長芳先生分享參加課程後所帶來的好處

「高年級重量器材DIY」教學影片讓長者自主學習安全使用健身器材的方法

根據國家衛生研究院報告，臺灣65歲以上長者高達41.5%已進入衰弱前期，為提升衰弱及衰弱前期長者體能，臺北市大安區健康服務中心攜手臺北市立大學、大安運動中心打造「高年級健身坊」課程，讓長者透過多元運動、健身房器材與自主訓練，增進身體健康。

臺北市立大學休閒運動管理學系邱敬仁系主任說明，肌力是預防跌倒與維持自理功能的重要指標，本次「高年級健身坊」課程帶著長者進行重量訓練，透過小組團隊課程，讓運動更加多元化。參與課程的長者在上、下肢肌力、握力與敏捷度均有顯著進步，希望鼓勵長者能更有自信地到健身房從事運動。這次課程還有企業的協力，期望未來能將這成功的產官學合作模式向外推廣到其他社區和縣市，讓更多長者能透過運動獲得健康，提升生活品質。

長者王長芳先生表示，參加課程後讓他感受到運動帶來的好處，雖然他體重沒有大幅變動，但腰圍就減了8公分，有效消除腹部脂肪，除了肌肉增加外，骨質密度也隨之提升。王長芳先生指出，除了上課外，他回家也會自主練習，使用彈力帶訓練大腿兩側肌力。

大安區健康服務中心說明，「高年級健身坊」課程是以衰弱量表(SOF)與長者功能評估(ICOPE)篩選出60到92歲共40位衰弱期與衰弱前期（含輕度失智）長者，進行為期12週的「雙軌運動」，每週1次由專業教練帶領多元團體訓練，項目包括心肺、肌力、平衡、柔軟、敏捷等訓練，並搭配健身房重量訓練，循序漸進強化核心肌群。完訓後10週結合運動中心公益時段，以運動集點獎勵方式鼓勵長者自主訓練，維持肌耐力。

課程也協同人壽業者製作2部「高年級重量器材DIY」教學影片，每部10到11分鐘，分別為上肢與心肺、下肢及軀幹重量訓練器材的操作示範與自我訓練技巧，現已上架在大安區健康服務中心YouTube頻道，教導民眾安全正確的器材操作技巧，養成規律運動習慣，讓預防衰弱融入日常生活。