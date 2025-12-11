北市推動善終自主權 補助弱勢族群和長者諮商費

臺北市衛生局吳岱穎科長表示，預立醫療照護諮商讓每個人對於自己的生老病死享有決定權

預立醫療照護的流程

「病人自主權利法」自108年1月6日施行以來，臺北市衛生局持續積極推動預立醫療照護諮商，目前臺北市現今共有24家預立醫療諮商機構提供諮商（ACP）服務，透過專業醫療諮商團隊協助民眾在健康意識清楚時，以書面方式預先表達面對重症時的醫療意願，包括是否接受「維持生命治療」及「人工營養與流體餵養」等處置，預立醫療決定不僅保障自身權益，也可減輕家屬在重大醫療決策時的心理壓力與家庭紛爭。

臺北市衛生局健康管理科科長吳岱穎表示，隨著超高齡化社會的到來，目前社會有兩個很重大的需求，一個是長照、一個是對於安寧善終的需求。臺北市的高齡人口有58萬多人，在臺北市立聯合醫院簽署預立醫療諮商只有5,700多份，佔比還不到 1%，而長者關注的真正需求，一個是選擇權，一個是善終的尊嚴。

吳岱穎科長說明，預立醫療照護諮商（ACP）讓每個人對於自己的生老病死享有決定權，配合長照 2.0的推動，在預立醫療照護諮商與長照會有更緊密的結合。此外，也可減輕家屬決策的負擔以及壓力。當長者在認知清醒時就先做好決策跟簽署，有助於未來善終的規劃，在預立醫療照護諮商跟預立醫療決定，可以有助於醫療資源更合理、更有效率的運用，並且可以提升醫療品質。

為減輕民眾預立醫療照護諮商的自付費用負擔，臺北市除了針對弱勢族群提供專案補助，包含身心障礙證明者、重大傷病證明者、罕見疾病患者、急性後期整合照護計畫個案、長照日間照顧中心使用者等，對象本人及一位照顧者可享有全額補助外，更首推持敬老卡可補助諮商費800元方案，為全國獨有的ACP補助措施，同時再加碼包括列冊獨居長者、列冊遊民同步享有補助，大幅降低經濟障礙，讓更多市民順利完成預立醫療決定簽署。

臺北市衛生局表示，未來持續增加ACP服務可近性，並研擬進一步擴大補助方案，讓更多民眾享用更便利的預立醫療諮商服務，完成善終規劃，減輕家屬照護負擔，讓人生最後一哩路可以享有尊嚴、友善及安心的照護。相關訊息可上臺北市衛生局網站預立醫療決定專區查詢。