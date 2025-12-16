北市推動校園外牆整修 兼顧美感和安全

北市懷生國中整修學校外牆，以幾何圖形呈現校園美學

懷生國中外牆配合地景空總舊址的藍白設計

三玉國小師生參與外牆設計，增加對學校的認同感

三玉國小將美感教育融入生活中的每一寸空間

木柵國中配合鄉土課程設計外牆

老松國小外牆修復，打造美麗的圓形拱門長廊

校舍外觀不僅是社區居民對學校的第一印象，更是學校安全與管理落實的重要象徵。為營造安全、美感兼具的學習環境，臺北市教育局持續推動學校外牆整修與美化計畫，以「安全優先、美感共創、永續設計」為核心理念，讓校園不僅煥然一新，更展現出地方文化與學校特色的融合之美。

臺北市教育局工程教育科朱文華老師說明，校舍外牆整修首先重視結構安全，全面檢視老舊磁磚及外牆狀況，採用輕質、高附著力且具環保特性的材料，以改善滲水、龜裂與汙損問題，確保校舍結構穩固並提升整體防護效能。此外，外牆整修必須兼顧永續與品質，面對氣候變遷與極端天候的挑戰，工程設計著重於耐久、耐用與抗污等原則，在設計過程中，各校也積極融入校園特色與師生參與，邀請專業建築師與設計師規劃整體外觀，同時鼓勵教師與學生共同討論與發想，讓外牆不只是硬體修繕工程，更成為校園美感教育的延伸與師生共同創作的成果。

廣告 廣告

大安區懷生國中在114年度進行正面外牆整修工程，同步完成牆體修補與管線整理，並採用耐候型環保塗料提升建物保護性。新的色彩配置有效提升校園整體質感，也改善了周邊街景，對社區環境帶來「亮化」與「美化」的正面效果，使居民與家長在經過時感受到更加清新、友善的公共空間氛圍。外牆整修後，校門煥然一新，藍白色系讓校舍看起來更清爽、明亮。學生說，每天走進學校的心情都變好；老師們也覺得校園整體更有質感，連家長與社區居民經過時都會稱讚變漂亮了。

士林區三玉國小外牆修整後，整個校園的門面更加清爽、氣氛彷彿亮了起來。老師表示，以前常擔心紅磚剝落，現在走在校園時，心裡踏實許多。另外，這次整修不只是讓學校變漂亮，也提升師生的參與度，強化對學校的情感。

臺北市教育局指出，近兩年已補助32所學校進行外牆整修工程，總經費達2億6,700萬元，成果獲得學校及社區的高度肯定與好評。明(115)年度更有18所學校持續推動外牆更新工程，預計完工後，將為校園注入嶄新風貌，成為社區中最亮眼的風景線。