北市推動校園廁所優化 115年編列1.5億元

吉林國小透過明亮的間接照明與中島洗手臺的設計，彷彿進到百貨公司的盥洗室

辛亥國小無障礙廁所以簡潔淺色磁磚與開放式天花打造明亮氛圍，提升安全與友善

東門國小運用幾何圖形變化的磁磚排列，讓單調的牆面磁磚躍動了起來

南門國小改變千篇一律的單色廁所隔間，使門板有不同的造型，營造愉悅的如廁空間

木柵高工由學生建議新設衛生沖洗龍頭兼顧衛生與實用性，重視實用的職人精神

中正國中女廁以木紋隔間與墨綠主牆呈現沈穩調性，搭配灰階花磚增添層次與美感

大理國小將學生作品鑲嵌於壁面磁磚中，讓冰冷的廁所牆面更富有童趣

臺北市教育局推動校園廁所優化工程，114年已完成38所學校的廁所改善，115年再編列1.5億元，預計改善31校廁所。透過整合美感、安全、動線、採光、通風、衛生及友善使用等多元面向，將原本僅供生理需求的機能性場域，轉化為兼具美學價值、衛生品質與教育意涵的生活環境，讓孩子在最不經意的角落，也能感受校園的細膩關懷與公共環境品質的全面提升。

臺北市教育局表示，辛亥國小針對過往陰暗潮濕、通風與採光不佳的廁所進行全面翻新，工程以「明亮採光」、「溫潤材質」與「友善動線」為主軸，全面強化使用品質。透過大量自然光與高亮度照明搭配潔白牆面，使場域更加通透潔淨；木質門板與隔板營造溫暖安心的使用氛圍，低幼年級區域採用低矮隔板，兼顧安全與隱私。全區鋪設防滑地磚，洗手臺依人體工學調整高度，並加入馬賽克設計，豐富視覺層次。整體環境在安全、衛生與美感上均大幅提升，成功讓如廁空間成為校園美感教育的一環。

廣告 廣告

中正國中則以光影、色彩與材質的整合，營造清朗而沉靜的整體氣質。花磚點綴增添空間的故事性，陶磚花窗不僅改善通風，更成為視覺亮點；馬卡龍色調為場域帶來柔和活力，牆面展示為空間注入人文氣息，使原本功能性的場域，轉化為兼具美感與情感溫度的生活小天地。期盼學生能在看似平凡的日常儀式中，看見設計與文化的美好，讓如廁時光也成為發現生活之美的小確幸。

木柵高工的廁所優化工程，從通風、照明、防滑、節能及材質耐久性等面向逐一檢視與改善，並邀請學生共同參與規劃與討論，讓技職教育的核心價值自然融入環境改善歷程。配管科學生嘗試規劃排水管線配置，並建議每一間馬桶廁間皆設置衛生沖洗龍頭，兼顧衛生與實用性；洗手臺材質改用不鏽鋼，提升清潔便利性。整修後的廁所明亮、乾淨、安全且更具美感，不僅提升使用效能，也充分展現技職教育重視實作、講究細節的校園文化，讓學生能透過場域改造，將技職實作精神延伸至日常生活。

臺北市教育局指出，各校的改善成果充分體現「環境即教育，細節亦是學習」的教育理念，讓廁所不再只是基本設施，而是融合安全、尊重、衛生與美感的生活教育場域。