北市推友善廁所認證 盼照顧不同性別、年齡需求

（中央社記者陳昱婷台北12日電）推動多元包容理念融入日常生活，台北市社會局今天起受理友善廁所標章認證申請，評估指標納入安全、隱私及通用性，盼讓帶著女兒的爸爸、陪同爺爺的孫女都能自在如廁。

台北市社會局今天舉行記者會，公告台北市性別友善廁所標章認證制度。台北市副市長林奕華致詞表示，因為「玫瑰少年」葉永鋕事件，大眾開始省思並普遍設置性別友善廁所，但除了乾淨、明亮等空間優化，如何落實理念更為重要。

林奕華說，為讓安全及包容從口號化為行動，市府推出友善廁所認證制度，滿足多元性別認同者的需求，還照顧到帶著女兒的爸爸、陪同高齡長者的晚輩，將友善落實在每個人的生活中。

林奕華表示，公家單位可依據計畫調整如廁空間，也鼓勵民間企業一起爭取認證，共同推動並落實進步價值，進一步提升企業形象。

台北市社會局長姚淑文說明，只要不是設在自己家中且提供大眾使用的廁所，都歡迎來申請認證，但不同於平常僅設置單間的廁所，此計畫強調整體空間概念，例如將男廁或女廁直接改建才適用。

姚淑文表示，認證標章從「ALL」字樣發想，直接體現包容概念，LOGO中的愛心圖樣則象徵安全感，同時傳達專注於使用者舒適度、被接納的內涵，希望提升如廁空間硬體同時，確保服務及價值等軟體層面跟著進化，進一步促成友善理念的落實。

社會局表示，認證指標分為安全及隱私、衛生清潔及友善環境3大面向，預計受理申請至明年1月為止，接著辦理審查及實地評鑑，並在4月公布結果同時表揚獲認證單位。（編輯：蕭博文）1141112