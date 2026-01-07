北市推營養午餐免費 張啓楷：當選嘉義市長跟進、長者健保費全額補助

民眾黨徵召黨籍立委張啓楷參選2026年嘉義市長。 圖：周煊惠／攝（資料照）

台北市長蔣萬安昨宣布國中、小學營養午餐全面免費。民眾黨徵召的嘉義市長參選人、立委張啓楷今（7日）也提出兩大承諾，若他當選嘉義市長，推動國中、小學營養午餐全面免費，以及65歲長者健保費全額補助，讓市民真正感受到政府的照顧與溫暖。

張啓楷表示，今年成功替嘉義市爭取到66億元中央補助款，這些財源就是要用在真正照顧市民的政策上，而不是被動等計畫或零碎支出消耗掉。

張啓楷強調，孩子是嘉義的未來，長輩是嘉義的根，營養午餐免費可以減輕家長負擔，也確保每個孩子都能吃得營養、健康成長；健保費全額補助，則是讓長者在需要醫療照顧時，不必擔心經濟壓力，可以安心過每一天。

張啓楷指出，65歲以上長者健保費由政府全額補助，之前創黨主席柯文哲擔任台北市長期間就已實施，最近在嘉義也收到許多鄉親的建議及陳情，因此他期望透過此方式，真正照顧長者健康，減低65歲以上長者經濟負擔。

張啓楷表示，除前述兩大福利政策外，青年世代不僅需要工作，更需要安居的環境。張啓楷表示，未來將善用中央補助與合理財政規劃，推動更多社會住宅與青年住宅方案，讓年輕人在嘉義市能安心成家、努力打拚，形成「友善孩童、照顧長者、支持青年」的良性循環。

