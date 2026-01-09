北市推營養午餐免費！黃偉哲稱需盤點財政 謝龍介承諾當選即上路

國民黨立委謝龍介表示，若當選市長將推動國中小應營養午餐免費政策，並承諾同步提升午餐品質、強化食安把關。（圖／周志龍攝）

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中小營養午餐全面免費，引發各縣市是否跟進討論。對此，台南市長黃偉哲表示，須視政策優先順序與財政狀況評估，並指新版《財政收支劃分法》上路後，台南在財源分配上相對不利，直言北市可運用較多統籌分配款推動政策，卻加重南部縣市施政壓力。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介今（9）日則承諾，營養午餐免費是台南市一定要做的政策，並直言「只要我當選，會立即實施」。

謝龍介表示，國中小營養午餐免費是台南市一定要做到的政策，「黃偉哲做不到的，我保證做到」。他指出，四年前參選市長時，營養午餐免費就是主要政見之一，這張支票至今依然有效；未來若當選台南市長，不僅要讓營養午餐全面免費，更要讓孩子吃得更好，透過優化採購與作業流程提升午餐品質，並由市府嚴格把關，讓家長安心，不讓孩子吃到萊豬或劣質食材。

他進一步指出，四年前他提出「台南市民不做二等公民」，強力主張老人健保免費，當時市長黃偉哲多次以台南市財政困難為由，批評他的政策是天馬行空、亂開支票，但最終民進黨多名台南市議員候選人仍將該政見印在選舉公報上，甚至黃偉哲本人也跟進採納。他認為，這次國中小營養午餐政策，黃偉哲「遲早也會再度髮夾彎」。

謝龍介強調，奉勸黃偉哲不要再發牢騷，也不要再牽拖其他縣市，對台南市民而言，重點只是其他縣市早已免費，台南卻仍需繳費，產生強烈的相對剝奪感；黃偉哲的抱怨與訴苦，只會更加凸顯其執政無能，無論與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，甚至高雄市長陳其邁相比，都相形見絀。

