北市推營養午餐全免費 侯友宜籲中央提出統一政策

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市長侯友宜今天表示，長期投入新台幣13.5億元補助營養午餐與提升品質，若全面免費需46億元，須視財政條件隨時做好調整準備。他呼籲中央提出統一政策，避免各縣市出現落差。

台北市長蔣萬安裁示今年將實施國中小營養午餐全面免費，引發關注是否形成「六都效應」，外界關心新北市是否跟進。

侯友宜上午在市政會議後接受聯訪表示，新北市是六都中人均預算最少的城市，但在教育預算與學生照顧上，投入相當高額預算。新北每年投入學生營養午餐相關經費達新台幣13.5億元，對弱勢學生的照顧已具有一定基礎，也持續提升供餐品質。

他表示，若新北市全面推動營養午餐免費，公私立國中小學所需經費就高達約新台幣46億元，對市府財政將形成相當壓力。因此，是否跟進仍須審慎評估整體財政狀況，在既有基礎上彈性調整相關政策。他說，「會隨時做好調整準備」。

侯友宜強調，教育與福利政策不應因縣市財力不同而產生明顯差距，希望中央能提出整體、統一的制度規劃，讓各縣市在均衡條件下推動教育福利。

新北市府教育局補充，目前以「照顧弱勢、提升品質」雙軸推進學生營養午餐政策，包括全額補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年約投入新台幣3.1億元；推動「幸福晨飽早餐補助」，每年約2.4億元；以及每年約6.9億元的提升午餐品質經費，採用安心蔬菜與國產可溯源食材。

此外，新北市連續6年推動自立廚房營養午餐的「美熱地（美味熱食地方供應）計畫」，累計投入超過新台幣7.5億元，使自立供餐率接近6成。

教育局以文字回應中央社記者詢問表示，營養午餐「全面免費」屬於社會福利型政策，需長期穩定財源支撐。新北學生數全國最多，若由地方教育預算單獨負擔，推動全面免費營養午餐，以現行每餐約55至60元、約32.3萬名學生、每年供餐200日估算，加上食材，一年約需高達46億元經費。

教育局說，如此支出恐排擠其他教育經費資源，包括改建校舍、補強耐震、更新設備與支持教學等基本教育投資；因此主張全國一致、中央編列經費統籌完整承擔。（編輯：蕭博文）1150107