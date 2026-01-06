北市推營養午餐全面免費 議員支持政策但質疑草率

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市長蔣萬安今天裁示將實施國中小學營養午餐全面免費，民進黨議員簡舒培支持政策方向，但認為過於臨時草率；藍白議員樂見提升兒少權益，但對是否排富有不同意見。

台北市政府今天透過訊息表示，蔣萬安裁示今年起將實施3項重大政策，包含國中小學的營養午餐全面免費，讓每名學童父母年省新台幣上萬元支出，並推動教育改革三箭、升級敬老卡。

民進黨台北市議員簡舒培接受中央社電訪時表示，支持讓台北市國中小學生能吃到免費營養午餐，對這項政策方向「樂觀其成」。

不過，簡舒培指出，從市府目前對外宣布推動時程來看，顯得此政策過於臨時、草率。

她說，市府今年預算並未編列此政策相關經費，若蔣萬安真有心推動，其實早可在預算編列階段提前因應；如今在沒有完整財務規劃下對外宣布，難免讓人質疑是臨時起意、缺乏長遠整體規劃。

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩說，可提升兒少權益政策都樂觀其成，但建議北市府提出國中小學營養午餐全面免費的政策，應考慮排富，因中央單位曾因相似議題被監察院提出糾正。

國民黨台北市議員曾獻瑩支持市府政策，但希望市府編列此政策預算時，別受到中央財劃法未過的影響，且要求教育局應重視後續團膳業者提供菜色品質及來源。

國民黨北市議員詹為元則認為，蔣萬安上任後，因考量北市生活壓力、減輕家長負擔，陸續推出相關補貼政策，支持市府政策但認為應不排富，若排富恐釀差別待遇，導致小朋友被標籤化。（編輯：蕭博文）1150106