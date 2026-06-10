北市推臺灣手語徵件 師生拍片繪創意

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臺北市教育局持續推廣臺灣手語，114學年度擴大辦理「臺灣手語推廣短影音徵稿活動」，並首度推出「臺灣手語繪圖創作徵稿活動」。凡曾修習臺灣手語的臺北市在學學生，以及通過臺灣手語培訓認證或參與培訓中的教師，皆可報名參加。徵件即日起至7月3日止，詳細資訊可至臺北市聽障資源中心官網查詢。

臺北市教育局表示，「臺灣手語推廣短影音徵稿活動」以「我對臺灣手語的初印象」、「手語在日常生活的應用」及「手語文化知多少」為主題，邀請學生與教師透過30至90秒影片，分享與臺灣手語相遇的故事。無論是初學手語的驚喜、校園中以手語互動的趣事，或是介紹聾人文化，都能透過鏡頭展現創意與觀察。

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首次辦理的「臺灣手語繪圖創作徵稿活動」，則邀請參賽者從「你好」、「謝謝」、「我愛你」、「喜歡」、「朋友」、「早安」、「手語」及「學校」等指定詞彙中擇一創作。作品須以臺灣手語手勢為核心，結合人物形象與藝術表現，透過色彩運用及創意構圖，展現臺灣手語的語言特色與文化內涵。

教育局指出，臺北市自111學年度起推動臺灣手語課程，建構教學支援網絡、成立跨校社群，並於今年首度辦理師資培訓認證。114學年度已有4,435名學生選修臺灣手語，持續打造友善的手語學習環境。今年透過短影音與繪圖創作徵件活動，鼓勵師生以鏡頭記錄手語故事、用畫筆描繪手語文化，共同推廣臺灣手語，傳承聾人文化。