北市推購物消費抽獎 抽出首批電動車等獎項得主

（中央社記者劉建邦台北18日電）為配合中央普發現金，台北市政府推出「來台北有購嗨」抽獎活動，今天公布電動車、台積電股票等得主。商業處表示，後續還有電動車、機票、1000萬元等多款獎項待抽出。

台北市產業發展局上午舉辦「來台北有購嗨」抽獎活動記者會，由市長蔣萬安公布第1波幸運得主，蔣萬安致詞時說，恭喜消費新台幣450元就抽到智慧型手機的獲獎民眾，希望可向親友宣傳到台北消費。

蔣萬安表示，只要到台北市消費新台幣200元就可獲抽獎機會，另還有現金1000萬元、台積電股票、美國雙人機票等多項好獎，市府也跟北市店家及高級飯店合作推出多項優惠，並笑稱「若他抽中1000萬元就生4寶、抽到台積電股票就生5寶」，歡迎大家到台北消費。

廣告 廣告

台北市商業處新聞資料提到，市府推出為期近4個月「來台北有購嗨」抽獎活動，自11月11日起至明年3月8日到台北市店家消費滿200元就有1次抽獎機會，買越多中獎機會越大。

商業處表示，「來台北有購嗨」活動今天抽出首批月月抽幸運得主，包含1張台積電股票、君悅101跨年煙火景觀套房、LUXGEN n7電動車等獎項。

商業處提到，此活動至今已累積登錄金額超過10億元，除加碼抽美國雙人來回機票，民眾在12月24日至明年1月1日消費，抽獎機會可再翻倍。

商業處表示，「來台北有購嗨」活動自11月11日起至明年3月8日止，民眾在台北市任1店家單筆消費滿200元，就可獲得1組抽獎序號。

商業處表示，民眾在北市友好特店消費可享雙倍抽獎機會，包含週週抽iPhone 17 Pro、月月抽台積電股票，活動總抽獎還有現金1000萬元、Tesla Model Y、2張台積電股票、1輛高級電動車等好禮。（編輯：李錫璋）1141218