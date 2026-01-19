北市推都更 大仁里中繼宅供不應求

台北市長蔣萬安（中）19日主持信義區「里長有約」座談會，他表示，去年一整年，台北大巨蛋共舉辦超過90場運動賽事、23場以上藝文展演及演唱會，累計進場人次超過260萬，帶動周邊住宿、消費與交通，創造約187億元經濟效益。（孫敬攝）

台北市信義區大仁里有9成地區推動都市更新，里長蔡桂清19日向市長蔣萬安反映，里民迫切需要中繼宅安置，雖然廣慈社會住宅保留44戶中繼宅，但1、2房型不符需求，最大的3房型卻又供不應求。蔣萬安表示，他將要求北市都發局依民眾需求，重新調整及配置社宅中繼戶房型，全案列管2個月。

蔣萬安昨主持信義區「里長有約」座談會，他表示，信義區被形容為「台北的曼哈頓」，白天是商業金融重鎮，夜晚同樣充滿魅力，去年一整年，台北大巨蛋共舉辦超過90場運動賽事、23場以上藝文展演及演唱會，累計進場人次超過260萬，帶動周邊住宿、消費與交通，創造約187億元經濟效益。

廣告 廣告

蔡清桂在座談會提案，指出大仁里現有90％地區、有8處基地陸續推動都更改建，大仁里是信義區公辦都更第1名，第1名應該要有獎賞，但是現在很多居民擔心排不到中繼宅，希望市府不要讓中繼宅規定太僵化。

他表示，目前廣慈社宅保留44戶中繼宅，1房型有27戶但登記候補等待戶數高達3928戶，2房型16戶現有1908戶候補，3房型僅有1戶卻有834戶候補。

蔡桂清說，都發局先前稱會逐步調整，但需要中繼宅的人真的很多，許多里民都在里內住了50年以上，希望能就近居住等都更完成，他也建議讓75歲長者、中低收入、身心障礙者可以優先入住中繼宅。

都發局長簡瑟芳回應，目前信義區已完成2處社宅興建，已釋出113戶社宅中繼安置，另有南港區南港機廠社宅、經貿社宅、南機一區共釋出519戶中繼住宅。

她說，里長關心及建議的房型配比會逐步檢討，目前確實以1、2房型為主，里民反應3房型有較大需求會再做統整調配，基河三期中繼住宅328戶都是3房型，會隨時對需求做中繼調配，無法於單一基地滿足所有住戶需求。

蔣萬安最後裁示，當初社宅規畫以1型房比較有需求，不過與事實不符，需求較多的是大房型，所以就要做調整，接下來社宅興建要按照實際需求重新調整與配置，他也要求都發局重新規畫中繼宅房型，本案將列管2個月。