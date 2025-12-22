北市推都更6或8個月完成審議 民眾陳情送件逾1年仍未果

位在台北士林區的這一大片住宅，基地面積約1284平方公尺，當地住戶已經100%同意進行都更。

為了加速民辦都更審議時間，台北市府推出都更168專案，在6個月或8個月內完成審議。不過，有民眾向議員陳情，案件從去年5月就送件，直到現在已經超過一年都還沒通過審議。

台北市議員曾獻瑩表示，「很多的民眾誤以為是在6個月的日曆天就可以通過審議 。但實際上是沒有辦法的，因為這6個月是指的是更新處的工作天，所以實際上以過去這一年，通過的十幾件案件來講，平均大概需要6百多個日曆天。」

北市都更處表示，有關都更168專案執行要點，都有公布在網站上，如果民眾是單送都更事業計畫，或是權力變換計畫，報核後是6個月的更新處工作日數，才能審議通過。如果是併送，都更事業計畫和權力變換計畫，審查時間則是8個月的更新處工作日數。

台北市都更處更新事業科正工程司張雅婷指出，「扣除一些就是其他必要行政程序，或實施者補正的時間，公告上面其實都已經有載明相關的資訊，所以絕對沒有誤導民眾的事情。」

針對都更審查時間長，國內的建商坦言，一般從送件到核定實施，如果能在兩年內，獲得核定算是相當幸運，通常平均需要2到3年的時間才會完成。

品嘉建設董事長胡偉良表示，「可能有一些問題其實修改一下就可以了，而不是再把你退回去，然後再等你這個書信的往返，等你送進來之後再重新再啟動，其實這都是很大的浪費。」

議員則建議都市更新處，應該建立推薦名單或績效評比，讓民眾選擇較好的團隊，避免審核時間拉長。

