北市提升教師行政獎金 蔣萬安：讓教育夥伴獲得應有尊嚴

台北市長蔣萬安13日在市政會議上宣布，將實質提升公立中小學含特教學校兼任行政教師獎金，採行預算規模最高的方案，在教育部原定方案基礎上額外加碼，校長每月再加發3,000元、處室主任每月再加發2,000元、組長每月再加發1,000元，並追溯至114年9月實施。

蔣萬安宣布，提升台北市學校老師行政獎金。（圖／台北市府提供）

蔣萬安表示，上週在市政會議宣布「教育革新三箭」，要讓教育回歸教學本位、照顧老師尊嚴，此次宣布提升行政教師獎金是學校現場最關鍵的一塊新政拼圖。他強調理念是「行政穩、教學優、待遇增、人才留」，學校行政團隊是校園運作的心臟，但現在卻面臨嚴重的行政大逃亡。

廣告 廣告

蔣萬安指出，兼任行政的老師們寒暑假全年無休處理學校繁雜的行政業務、校安通報和學生事務等，責任重、風險高，但實質加給卻與付出不成比例。他說，臺北市政府是勇於承擔的團隊，發現問題就要面對、解決，教育是百年大計，不能只看現在，更要看長遠未來。

台北市的學校面臨行政大逃亡。（示意圖／資料照）

針對教育部預定修訂的公立學校教師獎金發給辦法所提到的行政工作獎金，蔣萬安表示，臺北市參考中央基準，但不只要做，而且要做到最好、做到位。他正式裁示，臺北市將採行預算規模最高的方案，依照職務責任輕重額外再提出有感加碼。

蔣萬安強調，這項決定不只是單純的經費支出，而是對人才的投資，透過實質有感提高兼任行政老師工作獎金，讓願意承擔行政責任的教育夥伴獲得應有的尊嚴及回報，也讓資深有經驗的老師願意留在行政體系傳承經驗，這才是穩定校園發展的長久之計。

蔣萬安要求教育局即刻依照方案備妥相關論述及數據對外說明，並將調整金額函報教育部轉行政院核定。他表示，看到學校現場的困境及痛點就提出具體作為，要盡快讓政策上路，讓所有校長、主任、組長都能感受到臺北市政府是有溫度、有肩膀，真正重視教育專業的團隊，願意做學校最堅實的後盾。

延伸閱讀

涉共諜案人員入市府？蔣萬安嚴正駁斥：完全沒有這件事

守住血汗錢！預售屋爛尾頻傳 防雷三步驟曝光

元旦升旗路跑！北市仁愛路、基隆路1/1清晨交管