北市提高寵物節育保險補助 設籍犬貓也能申請

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市動保處表示，提高犬貓絕育補助金額，最高補助2000元，並增加寵物保險補助對象，不限在動物之家認養犬貓，設籍台北市的犬貓也能由飼主申請，最高補助3000元。

台北市動物保護處今天透過新聞資料提到，動物保護法規定飼主應為寵物絕育或申報免絕育，為鼓勵飼主，北市府已提高絕育補助費用為每隻公犬貓補助新台幣1000元、母犬貓補助2000元。

此外，動保處也擴大寵物保險補助對象，不受限於在台北市動物之家認養的動物，設籍或居留台北市的飼主為名下寵物完成投保，並完成寵物登記、絕育、狂犬病預防注射及有效期間內寵物保險保單等條件，可向動保處申請最高3000元補助。

動保處說，家犬貓的絕育補助或寵物保險補助，均採先手術或先投保辦理，飼主申請補助犬貓皆須完成寵物登記、絕育及1年內有效狂犬病預防注射。

動保處提到，民眾可透過台北服務通官方網站線上申請，要了解更多補助資訊可至台北市動保處官網「我要專區」查詢「寵物絕育補助」、「寵物保險補助」。

動保處表示，飼主投保寵物保險前應先行評估寵物實際需求，比較選擇適合的保險公司和保險產品，並於投保前應詳細審閱保單條約內容，並注意保單不保事項等注意事項。有意願投保的飼主可參考市面販售寵物保險的保險公司。（編輯：張銘坤）1150106