北市揪蔬果違規！錢都市民大道店農藥超標

▲北市衛生局公布今年10月抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，其中知名火鍋店的青江菜被檢出農藥殘留超標。（圖／北市衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局公布今年10月抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共計52件蔬果產品，其中有6件不符規定。包括「青江菜」、「蚵白菜」、「西芹」等各檢出1至2項殘留農藥不符規定。像是「錢都日式涮涮鍋市民大道店」驗到來自雲林縣二崙鄉的「青江菜」、還有新北供應的白蘿蔔殺蟲劑超標，販售場所下架違規產品、並移請地方衛生局調查。

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年10月共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果6件產品不符規定，不合格率11.5%。

廣告 廣告

北市衛生局說明，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「青江菜」、「蚵白菜」、「西芹」、「地瓜葉」、「白蘿蔔」、「花椰菜」各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

其中，以「錢都日式涮涮鍋市民大道店」來自雲林縣二崙鄉的青江菜因為「殺蟲劑Fipronil芬普尼」檢出0.067ppm、「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」檢出0.037ppm，標準為0.001ppm以下；另外「殺蟲劑Pyriproxyfen百利普芬」檢出0.30ppm，標準為0.01ppm以下。

▲北市衛生局說明，此次抽驗不符規定產品包括青江菜、地瓜葉、白蘿蔔等各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符規定。（圖／北市衛生局提供）

而同一家「錢都日式涮涮鍋市民大道店」來自保證責任台灣省青果運銷合作社台北總社的白蘿蔔因被檢出「殺蟲劑Thiamethoxam賽速安」0.65ppm，標準為0.25ppm以下。

北市衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

北市衛生局說明，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「樂扣樂扣」料理砧板違規 食藥署揪未標示原產地：裁罰3萬

肺炎鏈球菌公費疫苗明年改「單劑接種」 細節月底公布

新冠疫苗明年元旦起「擴大全民接種」！限定這2個月可打