北市擬參考大阪設戶外密閉吸菸室 籲中央落實菸民分流

今年迪化年貨大街出入口均設有實體的禁菸告示牌，標示禁菸時段及禁菸街區地圖。（孫敬攝）

台北迪化年貨大街擴大禁菸進入第4天，台北市研考會主委殷瑋今日表示，市府致力於推動「無菸商圈」及「菸民分流」，中央雖回絕北市參考大阪設立戶外密閉吸菸室建議，但將持續溝通。殷強調，現行《菸害防制法》針對吸菸室的規範距已有20年未改，法規應考量變通空間，以實現菸害防制目標。

殷瑋指出，市府曾向中央提議參考日本大阪模式，在戶外設置獨立、密閉的吸菸室，以減少二手菸對逛街民眾的影響。然而，中央目前認定只要是「密閉空間」即屬室內，依法室內吸菸室僅限於旅館、商場、餐廳及酒吧等特定地點。殷認為，隨著時代改變，市府希望透過完整配套，讓吸菸者與非吸菸者能夠和睦尊重的相處，因此會持續思考各種不同方法，將政策做到最好。

針對民進黨議員何孟樺批評，市府早在民國113年就知道法規限制卻仍硬推，殷瑋直言對的事情就是要去做，溝通是為了尋求更好的解決方案，113年便開始思考規劃足以說明市府對此議題的重視。對於何孟樺建議應在附近的遊客中心設置吸菸室，殷瑋回應，根據《菸害防制法》第18條與第19條規定，並非所有室內公共場所皆可設置吸菸室，若連「根本大法」都搞不清楚，公共討論將顯得缺乏建設性。

在年貨大街禁菸成效，殷瑋觀察市民配合度極高，今年禁菸範圍比去年更廣，且標識更趨明確，包括入口處的大型告示、商圈燈箱旁的警語，以及地上顯眼的黃色禁菸地貼。市府已於大稻埕碼頭5號水門設立吸菸區，距離商圈僅約一個街區的距離。

殷瑋表示，市府已要求產業局、商業處、衛生局、環保局及警察局等單位加強非吸菸區稽查，除了透過QR Code地圖提供禁菸範圍資訊，也將增加穿著背心的稽查人員比例。

