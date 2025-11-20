北市擬放寬民生社區都更規定 都委會要求修改再送審

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市民生社區因相關規定讓舊公寓難都更，市府修正建築管理要點送都委會審議，多數委員支持市府提案，但對如容積率等細節應再討論。都委會要此案修改再送審。

台北市都市計畫委員會下午審議由北市都發局提案的修訂民生東路新社區特定專用區建築管制要點為建築管制規定，及劃訂都市更新地區暨更新計畫案。

依都發局報告，民生社區是台灣第一處以美式街廓為規劃的示範社區，特質包含具寧靜及高品質的居住氛圍，且採住商分離，嚴格管制非住宅使用。民生社區特定專用區包含敦化北路、民權東路、塔悠路、延壽街所圍街廓，總面積約127.8公頃，大部分為連棟建物。

民生社區民宅若要都更，需考量機場航高限制等規範，加上舊公寓增加，地方雖有都更意願但因多處限制卡關。都發局報告顯示，近10年在民生社區內民生公園旁已有許多店家及辦公室進駐。

報告提到，民生社區連棟建物如要拆除，申請人須委託建築師提出簽證拆除計畫書，並確認拆除剩餘部分主構造安全無虞、未降低建物的原始耐震能力等。

報告內容包含，多數民眾陳情反對鬆綁連棟建物規定和反對放寬建物使用項目。此外，都發局為降低重建整合難度，修正民生社區連棟建物土地重建規模為1000平方公尺，且前後處的基地可合併開發等細節。

多數都委會委員支持市府提案，提出應考量都更後容積率等算法，及通過後替民生社區街廓帶來何種變化等建議。

委員發言提到，此處是台灣第一個採美式街廓規劃社區，若依提案修正內容，恐無法維持現況，如人行道退縮和綠蔭等優點可能消失。

委員表示，民生社區若能都更，建案可能設地下停車場，出入口恐導致人行道無法從頭到尾延續，修正後建蔽率雖提高，但代表綠地變少，且可能出現小型基地都更範圍，將影響景觀等。

都委會主委、北市副市長李四川裁示，都發局把委員意見進行收斂檢討，下次再送案續審。

李四川會後接受聯訪說，民生社區建物確實出現老舊包含鋼筋裸露等問題，當地許多民眾希望能都更，但因屬連棟建物，只要1戶或2戶不贊成，就較難成行。當地建物逐年有老舊狀況，加上台灣地震頻繁，修正要點就是要確保公共安全。

他說，都委會委員建議雖認為可都更，但應保持美式街廓，維持民生社區的原本風貌，後續討論重點會朝當地可都更並保持原來部分街廓風貌為方向，盡量收斂所有不同意見找出平衡點，送都委會討論出當地能接受的方案。（編輯：張銘坤）1141120