北市擬設年貨大街戶外吸菸室卡關 殷瑋：四面密閉就算室內

台北市政府日前宣布推動無菸城市，市府擬參考日本設立封閉的吸菸室，但中央回覆根據相關法規，如果「四面密閉」在定義上就是室內，室內不能吸菸，因此卡關。（本報資料照片）

台北市政府日前宣布推動無菸城市，近日北市研考會主委殷瑋至北市年貨大街拍攝影片「開箱」禁菸政策成效，並提及市府擬在戶外設吸菸室。殷瑋也提到礙於法規限制，如果「四面密閉」在定義上就是室內，但根據相關法規，室內不能吸菸，就會因此卡關，市府將持續跟中央溝通。

殷瑋近日在社群YouTube上傳他走訪年貨大街的影片，他表示，考察日本大阪看到有戶外吸菸室的設置，於是請台北市衛生局發函詢問中央，但是得到的回應是，若在路邊放一個貨櫃、設置室內吸菸室，其設備標準都符合的情況下，還是不能設置，因為如果四面密閉就是室內，根據法規室內不能吸菸。

殷瑋今日出席台北市長蔣萬安在萬華區「與里長有約」座談會，接受媒體聯訪又被問及相關議題，他表示，希望優先推動年貨大街無菸示範區，讓吸菸者有自己的選擇，但也不要讓二手菸擴散到其他部分，如果是設置戶外密閉的吸菸室，隔絕菸害效果會比設置戶外的吸菸區好，但在目前中央法規詮釋下無法走得通。

殷瑋指出，法規面要先了解是否有詮釋的問題，所以跟中央溝通是必要、優先的，也期待是否能透過函釋方式完成設置戶外的吸菸室，因為隔絕性較好。他更透露，繼年貨大街禁菸示範區，北市府正在朝今年台北燈節兩大展區西門町、圓山園區方向規畫。

據了解，目前特定室內場所可設置吸菸室，依據《菸害防制法》規定，訂有「室內吸菸室設置辦法」，第2條規定，「旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他供公眾消費之室內場所（以下稱室內場所）及老人福利機構（以下稱機構）得設置室內吸菸室」，但並未規定戶外設置吸菸室之情形。

