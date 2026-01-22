北市擴大生生喝鮮奶補助 醫：可鼓勵從小養成吸收鈣質習慣

台北市教育局擴大「生生喝鮮奶」政策，2月將讓生理年齡滿2歲兒童也可獲得補助。(記者田裕華攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市教育局擴大「生生喝鮮奶」政策，2月將讓生理年齡滿2歲兒童也可獲得補助。台北市聯合醫院和平婦幼院區小兒腸胃科醫師張芳瑗表示，東方孩子攝取鈣質的比例比較低，確實可以鼓勵讓孩子多吃牛奶、起司以及豆腐等高鈣且好吸收的食物，從小養成習慣。

她也補充，2歲孩子也可以持續飲用母奶，能增加抵抗力，不過由於營養需求與嬰兒時期不同，建議孩子仍需均衡攝取6大類食物，也要補足鈣質與各項營養素。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

川普撤回歐洲8國關稅威脅！ 已和北約達成格陵蘭協議架構

6款抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨至年後 卓揆要求啟動預防機制

基隆火警2死4傷！勇消詹能傑3衝火場 面罩給受困女殉職

