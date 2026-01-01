為提升空氣品質並維護民眾健康，北市府公告劃設第四期空氣品質維護區加強管制高污染車輛。台北市環保局一日表示，自今年元旦起，進入南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路，東至復興南北路）東西向車道的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，施工機具應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

北市環保局指出，考量第四期空品維護區影響範圍較廣，管制對象多為不特定對象，自今年元旦起至六月三十日先針對違規車主寄送勸導通知單，以便降低衝擊到受到管制對象。自七月一日起，違規車主將直接取締告發，違反者開罰五百元至六萬元罰鍰。

北市環保局進一步指出，空品維護區主要管制對象為未取得優級自主管理標章的柴油大客貨車及小貨車、未完成當年度定期檢測的機車、未取得施工機具清潔排放自主管理標章的施工機具。管制後，空品維護區內柴油車自主管理標章取得率由七成五提升至九成九，機車定檢率也從七成八提升至九成九。

第四期空品維護區由一縱延伸至三橫，結合科技執法、導入智慧型車輛辨識系統管制高污染車輛。