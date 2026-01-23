北市攜手國際扶輪 推特殊族群免費腹部超音波檢查

▲臺北市政府攜手國際扶輪六地區提供免費腹部超音波檢查，守護特殊族群。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為落實健康平權並強化特殊族群健康照護，臺北市政府今(23)日在蔣萬安市長見證下，與國際扶輪3481、3482、3490、3521、3522及3523六個地區共同簽署「115年關懷弱勢免費腹部超音波檢查」合作備忘錄，結合轄內醫療機構，展現公私協力、共同守護市民健康的決心。本次腹部超音波檢查活動訂於115年10月4日(星期日)舉辦，攜手臺北市7家醫療院所，以40歲以上特殊族群為主要服務對象，包括獨居長者、中低收入戶、身心障礙者及接受社會福利服務之民眾，提供3,000名免費腹部超音波檢查名額，以提升特殊民眾健康照護，降低疾病風險、縮短健康不平等的落差。

公私協力深化社區照護 讓健康照顧更有溫度

蔣萬安市長表示，讓市民「有感健康」是市府重要目標，而慢性病防治是一大挑戰，尤其是特殊族群更須周全的健康支持與資源介入。本次活動由臺北市政府衛生局與社會局攜手國際扶輪六地區，結合臺北市立聯合醫院(中興、仁愛、和平、陽明及忠孝院區)、三軍總醫院、臺北市立萬芳醫院、馬偕紀念醫院、臺北醫學大學附設醫院、三軍總醫院松山分院及啟新診所7家醫療院所，共同提供免費腹部超音波檢查服務，及早防治肝病，為市民健康把關。

衛生局與社會局攜手合作，通知特殊族群參與健康篩檢！

腹部超音波可評估肝臟、膽囊、胰臟、腎臟等器官的健康狀況，是及早發現脂肪肝、膽結石、腫瘤等疾病的重要檢查工具。由於肝病初期多無明顯症狀，常被忽略，若未及早介入，可能進展為肝炎、肝硬化甚至肝癌，不僅影響個人健康，也對家庭生活造成負擔。臺北市衛生局將與臺北市社會局合作，主動通知特殊族群參與健康篩檢，活動當日除提供腹部超音波檢查，部分醫院亦同步提供成人健康檢查、B、C型肝炎篩檢、癌症篩檢及流感疫苗接種等服務，讓民眾一次可以完成多項預防保健服務，全面守護自身健康。