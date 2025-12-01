北市攜手臺師大宣導兒童安全 用檢核表打造安全的家
「家」是兒童最常活動的空間，但根據臺北市112年及113年6歲以下兒童死亡原因回溯分析，與睡眠安全及墜落、跌落相關案件中，3歲以下幼兒佔多數且發生在「家」中，原因多與父母或主要照顧者缺乏正確知識導致意外發生。臺北市衛生局攜手國立臺灣師範大學編製居家安全環境檢核表，呼籲家長自我檢視了解家中潛藏危險，打造兒童安心成長的環境。
臺北市衛生局健康管理科林雪蘭科長說明，衛生局從113年起與國立臺灣師範大學攜手合作，辦理兒童事故傷害防制宣導與教育訓練，涵蓋居家環境、日常照護到外出安全議題；此外，也編製兒童事故傷害防制小書及摺頁、睡眠安全與燒燙傷防制宣導素材、居家安全桌遊等，強化家長、照顧者、教保人員、托育人員等安全知能，提升其對事故傷害預防及應變能力。
國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系吳文琪副教授指出，跌倒是兒童在家中最常見的傷害，鼓勵民眾善用「居家安全環境檢核表」，從臥室、廚房與浴室、客廳、陽台、門窗、物品收納、預防緊急事故設備等七大面向進行檢視，可預防兒童跌落、燒燙傷、誤食等潛在危險發生。此外還有提供幼兒園、教保人員及家長使用的「安適寶貝樂居家」互動式桌遊教材，採遊戲化學習形式，設計客廳、廚房、浴室、臥室及樓梯等區域，運用圖卡引導兒童辨識不同場域及情境中潛在危險，像是在沙發上彈跳而跌落、自己去碰插頭、為拿取物品而攀爬櫃子跌倒等，透過互動分享、動作挑戰及獎勵提升趣味性與學習動機，培養兒童自身的居家安全意識。
臺北市衛生局表示，未來將持續透過跨部門合作與多元宣導，深化家長、照顧者及兒童對事故傷害防制的認知與警覺，讓每位孩子都能安心健康的成長。相關兒童安全衛教資訊可上臺北市衛生局官網兒童事故傷害專區查詢。
