北市攜手Uber 好孕專車3/3起增至3萬輛

（中央社記者陳昱婷台北28日電）盼提供孕婦更便利服務，台北市社會局今天宣布與Uber合作，3月3日起8000元的好孕專車乘車金也能用於此平台，市長蔣萬安說，屆時服務車輛數將倍增至逾3萬輛。

台北市社會局今天舉行記者會，宣布Uber將自3月3日加入「好孕2U專車」服務行列。台北市長蔣萬安致詞表示，自民國112年上路以來，好孕專車服務人數已超過3萬人，服務趟次更將突破100萬次，是非常重要的里程碑。

他說，看到許多孕婦在社群平台打卡使用好孕專車並標記他，讓他相當感動，因為這不僅代表政策令市民有感，更顯示準媽媽願意和他分享自己的喜悅與幸福，給予他機會與市民互動、交換意見。

蔣萬安表示，很高興能與Uber攜手，讓好孕專車服務量能翻倍成長，從原本約1.5萬輛提高到3.4萬輛，並提供更多配置安全座椅的選項，相信這個有效率、提供高品質服務的平台加入後，能提供孕婦更貼心的服務，而市府會持續努力將台北打造為幸福城市。

Uber台灣總經理莫德安表示，很榮幸與台北市政府攜手共同推動智慧且友善的城市移動環境，此次加入好孕專車計畫是雙方合作的第一步，期待為孕期婦女帶來多元、安心的移動選擇，並持續透過平台科技，協助市府擴大對不同族群的支持。

社會局表示，目前與Uber的合作已進入最後測試階段，3月3日起即可透過「台北通」APP，將新台幣8000元的好孕2U電子乘車金兌換為「Uber乘車券」，前200名搭乘的孕婦還可額外拿到總價值1000元的乘車優惠序號。

社會局說明，好孕乘車金申請資格為設籍台北市的孕婦，每次懷孕限申請1次，每次補助8000元，搭乘時依實際車資折抵，單趟次最高折抵250元，使用效期到預產期後6個月。（編輯：蕭博文）1150128