北市攤商電支設置率高達99.6％ 實際走訪全是假象
為鼓勵商家、市場攤販設立電子支付，北市產發局設有分級獎勵補助計畫，設立電子支付的商家每月可申請1000元至2000元補助。不過國民黨台北市議員柳采葳指出，政策上路3年，預算及實際成效連年下降，甚至有店家獎勵目標達成後就不再使用電子支付，形同騙取補助。產發局長陳俊安承諾，會要求市場處研議獎勵計畫獲補助後的查核機制，也會簡化獎勵申請流程，增加攤商申請意願。
柳采葳說，北市攤商電子支付設置率雖高達99.6％，卻屢遭民眾反映無法實際使用或商家拒收。她和團隊實際走訪發現，很多申請獎勵的攤商在達標後，就把電子支付功能收起來並未繼續使用，顯示政策「表面熱、實際冷」，成效與實際使用率落差甚大，形同騙取市府補助。
柳采葳表示，2023年市府在獎勵計畫上編列2000萬元，但只發出966萬元獎金，執行率不到50％；2024年和2025年改編列1000萬元，但成效仍不高，2024年執行率75％、2025年截至10月執行率僅有38％；另補助獎勵只有5至7月、8至10月可以申請，雖然誘因高，但店家要做生意還要顧慮申請時程，仍是增添麻煩。
她建議，市府應檢討現行獎勵制度並調整申請時程、導入線上申請平台、提高獎勵金額與誘因，同時增加支付系統合作、協助店家設備更新維護，以提升電子支付的實際使用率與便利性。
陳俊安表示，在夜市和某些觀光導向的日市中，消費者使用電子支付意願比較高，但在社區型市場的消費者還是習慣用現金交易。市場處長黃宏光說，部分攤商會因為電子支付有額外手續費支出，或是擔心電子支付影響現金流，因此在使用上偏向保守。
陳俊安指出，會請市場處研議獲補助後的查核機制，避免有公平疑慮，也會調整申請時間與流程。
