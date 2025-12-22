北市攻擊案引發關注！警政服務App怎麼用？報案、防空避難、110視訊報案一次看懂

近日發生北市隨機攻擊事件，引發民眾對公共安全與「突發危險時該怎麼第一時間求助」的高度關注。其實，內政部警政署推出的官方「警政服務App」，早已整合 110報案、防空避難查詢、視訊報案、165反詐騙等功能，在緊急狀況下能發揮關鍵作用。

究竟警政服務App是什麼？要去哪裡下載？遇到突發攻擊或危險時該怎麼用？Yahoo新聞編輯室一次整理警政服務App的重點功能，帶你快速上手。

警政服務App功能多，報案、檢舉、防詐騙、查詢防空疏散避難專區一次包辦。（示意圖／Getty Images）

警政服務App是什麼？警政服務App哪裡下載？

警政服務App是由內政部警政署推出的官方應用程式，整合多項警政與公共安全服務，包括報案專區、110視訊報案、防空避難查詢、收聽警廣、治安與交通查詢、165反詐騙專區、酒駕防制呼叫計程車等。

由於是政府官方App，民眾可安心下載使用，平時熟悉操作流程，在緊急狀況發生時，才能爭取寶貴時間。

使用iOS系統下載請點我，

使用Android系統請點我下載。

遇到突發攻擊或緊急危險時，警政服務App可以怎麼用？

若在捷運站、商圈、校園或其他公共場所，遇到隨機攻擊、暴力衝突或人身安全威脅，民眾可透過警政服務App，第一時間進行報案或查找避難處所。

當下若不方便通話，也可使用視訊或文字方式報案，讓警方即時掌握位置與現場狀況。以下整理警政服務App中，幾項在緊急狀況下特別實用的功能。

警政服務App功能有哪些？

警政服務App功能廣泛，舉凡打電話或視訊報案、行車期間收聽警廣、查看防空避難處所、失竊車輛查詢、即時路況通報、警察刑事紀錄證明書、可疑訊息分析、呼叫計程車等，都能在警政服務App使用。Yahoo新聞小編精選八大實用功能，手把手教您如何操作，一起往下了解吧！

1.防空避難

為推廣「平時勤熟悉，戰時避難去」觀念，警政署特別在警政服務App內建置「防空避難」專區，鼓勵民眾平常多操作，熟悉鄰近的防空避難處所位置，有助於戰時迅速避難，保障生命安全。截至2021年底，台灣防空疏散避難設施有10萬5000餘處，可容納人數8665萬餘人，是我國戶籍人口數的3.7倍之多。

你知道自家附近的避難處所在哪裡嗎？只要有了警政服務App就能隨手查找、定位導航。快跟著以下步驟操作看看！

2.報案專區

整合110電話報案、113保護專線、165反詐騙專線之外，民眾可以同時下載「110視訊報案App」（iOS下載請點我、Android下載請點我），即能享有視訊報案的服務。系統中，有GPS定位功能，即時提供報案人所在位置；並可回傳現場影像，讓110受理員警快速掌握現場狀況。報案時如果不方便說話，也能使用雙向文字對談功能，不用說話輕鬆完成報案，超級方便。詳細操作方式，請參考以下110視訊報案App中的截圖說明。

3.收聽警廣

春節、連假出遊，可以利用「收聽警廣」功能，輕鬆掌握即時路況，避開塞車路段。只要點擊「收聽警廣」，接著依自身需求按地區選擇要收聽的電台，就能開始收聽警廣。

4.治安

通緝犯查詢平台： 內含內政部警政署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、台灣高等檢察署資料，涵蓋一般刑事案件、社會矚目案件、通緝案件等資訊，提供民眾查詢。

失竊車輛查詢： 輸入牌照種類、牌照號碼，便可查詢。

失蹤人口查詢： 首先選擇查詢者身分，接著可透過第一種方式，以填寫姓名、身分證字號、驗證碼查詢。若是在路上遇到身分不明者，則可選用第二種方式，勾選對象類型（如路倒病人、遊民、棄兒、失智老人等），選填發生縣市，再補充當事人被發現當時的特徵（如性別、心智特徵、年齡範圍）等，查詢對方是否已被登錄為失蹤人口。

受理案件查詢：有報案者，輸入報案人姓名、身分證字號、案件編號、案類和驗證碼，再按「送出查詢」，就能確認受理案件情形。

5.交通

車損事故處理： 詳列交通事故第一時間處理流程，不幸發生時，即可參照執行，不至於手忙腳亂、太過心慌。

交通事故資料申請： 申請交通事故案件須知、申請案件步驟皆有說明，讓有需要的民眾可以依循操作。

違規拖吊查詢：選擇所在地區、車型，輸入車牌號碼，便能查詢放置拖吊場。民眾可以同時參考領車注意事項，確保了解領車時間，以及要攜帶的物品。

即時路況查詢：道路施工是常有的事，行車途中要是碰上施工，可能會拉長交通時間。出發前，若能善用即時路況查詢功能，就可事先避開，行車更順暢。點按右上角的「路徑規畫」，輸入目的地，便能查詢所在地至目的地的推薦路徑。

即時路況通報： 點擊這項功能後，會直播警廣「0800」免付費路況通報電話，點按「確定」按鈕撥通後，再按「1」，就會進入路況通報。

測速執法點查詢：進入頁面後，會看到測速照相機圖示，點擊圖示後會顯示測速執法點的位置與速限。

6.服務

執法機關：可藉此查詢鄰近的派出所、警察局。

拾得遺失物： 包含「拾得物招領網路公告」和「拾得人領回網路公告」。不論是撿到遺失物、丟失遺失物者，皆可查詢公告。

警廣協尋失蹤人口： 報案後，可以在這項功能中，輸入報案單號、發生縣市、失蹤人姓名、性別、失蹤地點、主要特徵等資訊，將資料同步至警廣。

警廣協尋失車： 報案後，可以在這項功能中，輸入報案單號、發生縣市、車種、報案人姓名、電話、發生地點、廠牌型號等資訊，將資料同步至警廣。

入山申請： 民眾如有申請入山需求，可以在這項功能中，輸入身分證字號、電子郵件、驗證碼等資料，提出入山許可證申辦。

多國日常問候語： 列出日本、英語、韓語、印尼、泰國、菲律賓、越南等國家問候語，包括你好、早安、謝謝等，有興趣的民眾可以學習、使用。

出境飛安須知：出國玩不確定什麼東西不能帶？可以在這項功能中，查看懶人包及常見問答，搭機安檢不再煩惱。

7.165專區

遇到疑似詐騙事件，可以使用內建功能撥打「165反詐騙專線」報案檢舉，還能利用「可疑訊息分析」功能，複製疑似詐騙訊息或圖片，送出後系統將進行比對，並回覆是否為詐騙訓係。此外，也可參考「高風險業者」，先行過濾其他民眾通報的高風險業者。因應層出不窮的詐騙案件，「打詐儀錶板」功能亦提供最新詐騙案例與防詐資訊，多看多聽多了解，遇到時便能多一分戒心，減少被詐騙的機會。

8.酒駕防制：呼叫計程車

為避免民眾在聚餐後酒駕，警政服務App特別建立「呼叫計程車」功能，點擊後，選擇所在縣市，就能看到計程車車隊電話，再撥打叫車，避免酒駕的同時，也確保自己可以安全返家哦！

