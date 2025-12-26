北市攻擊案後網路恐嚇猖獗 警署：已偵辦94件、查緝13件12人

警政署。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕針對1219台北市隨機襲擊事件，警政署除持續查明犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，另針對網路恐嚇事件，統計本月20日至25日，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押5人；相關涉嫌的境外IP資訊，則持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

警政署因應近期大型活動及重要交通節點安全強化措施，規劃「跨年晚會及元旦升旗典禮加強安全維護工作」，並通報各縣市警察局加強針對跨年晚會及元旦升旗等人潮易聚集、大型活動會場以及大眾公共運輸等場所，動員警力8709人、民力2872人，強化安全維護。

同時，要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、統合民力協勤，預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護。

警政署表示，對跨年晚會及元旦升旗活動，加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，以落實精進維安作為，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，保護國人安全，確保活動順遂。

