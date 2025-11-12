北市救援宜蘭風災 「宜蘭女婿」蔣萬安：首批物資已出發

鳳凰颱風襲台，宜蘭由於豪大雨影響，包含蘇澳等地區都出現嚴重積淹水災情。台北市政府12日已陸續派遣7車、16隊員及4英吋抽水機19部趕往羅東、蘇澳等災區支援救災。（台北市政府提供／徐佑昇台北傳真）

鳳凰颱風襲台，宜蘭由於豪大雨影響，包含蘇澳等地區都出現嚴重積淹水災情。台北市長蔣萬安12日表示，他已在第一時間就與宜蘭縣代理縣長林茂盛聯繫，並表示北市可隨時派人力機具、移動式抽水機等來協助。今日下午北市府已派遣7車、16隊員及4英吋抽水機19部趕往羅東、蘇澳等災區支援救災。

鳳凰颱風造成宜蘭淹水災情，蔣萬安今早表示第一時間已致電林茂盛表達關心，並指示災防辦及工務局全面盤點可支援的救災機具與人力，包含7車、16人、4英吋抽水機19部，於今日下午整隊陸續出發，趕往羅東、蘇澳等災區前線支援。

蔣萬安強調，經林茂盛告知，目前宜蘭相關的積淹水已經慢慢的消退，但有幾處可能還是需要後續的協助，他請林不要客氣、隨時聯絡，他也特別交代北市消防局、工務局等相關單位與宜蘭的消防、工務單位對接，只要有需要，北市隨時派支援過去。

