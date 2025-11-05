北市教保員毆特教童 校方致歉

台北市議員林延鳳（右）5日揭露，1名特教幼兒園孩童因翹腳遭校車教保員毆打導致大腿紅腫、挫傷，雖然校方已成立調查小組，但孩童家長（右）憂心會是黑箱作業。（張珈瑄攝）

台北市1名特教幼兒園孩童因翹腳遭校車教保員毆打，導致大腿紅腫、挫傷，議員5日揭露校方疑隱匿讓教保員繼續隨車，甚至未與孩童隔離長達11天，校方雖已成立調查小組，但孩童父親憂心恐怕會是黑箱作業，市長蔣萬安下令即刻將校長送考核會懲處，校方也致電向家長致歉並終止教保員聘雇。

議員林延鳳昨指出，孩童10月16日搭校車返家時，因翹腳遭校車隨車教保員毆打大腿，孩童因有多重障礙無法言語，家長在家替孩童更衣時，發現孩童情緒低落、大腿明顯紅腫，詢問校方，教保員卻稱孩童情況正常。

她指出，家長隔天通報家長會詢問校方能否調閱交通車監視器，校方僅登入校安通報，10月20日再次詢問校方仍無正面回覆，直到10月27日家長與校方共同觀看監視器，發現孩童遭身形壯碩的教保員用力打大腿，家長報警後教保員才承認行為不當，校方10月28日舉辦校事會議成立調查小組。

林延鳳痛批，孩童挨打至校方開始調查中間長達11天，學校通報機制完全失能，校方稱10月17日已通報北市教育局，但通報內容偏離事實，改善對策也只有口頭勸導，明顯隱匿事實，還讓教保員繼續隨車，沒有隔離加害者和受害者，已違反兒少保護流程。

她說，該校長先前擔任教務主任時曾因延誤通報遭北市社會局裁罰，今年被遴選為校長，74位學生家長有64位連署反對，教育局當時回應會督促校長，沒想到8月1日上任至今就發生校安事件。

孩童父親表示，孩童遭毆打後抗拒坐校車、會掙脫安全座椅，但因為住處離學校較遠還是得坐校車，市長的道歉對家長來說是必須的，他也質疑調查過程恐怕會是黑箱作業。

蔣萬安回應，教育局第一時間已啟動調查，如果有任何延誤通報，會依法追究責任懲處；教育局說，除要求校方調查，也有指派督學入校查察行政處理程序。

校方說，事發隔日後即登入校安通報，調查小組全是委任外聘專業人員組成，已將爭議影像提供警方偵查，並啟動被害人保護措施，強化特教學生安全防護與親師溝通。