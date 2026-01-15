北市教保員涉猥褻3幼童 高院判刑8年

（中央社記者謝君臨台北15日電）男子陳羿翰先後在台北市2家機構從事教保工作，涉嫌猥褻多名幼童。一審認定陳男猥褻4童判刑8年，二審認定陳男猥褻3童，撤銷一審判決，仍判刑8年。可上訴。

根據台北地檢署起訴書，陳男於民國112年6月至7月間，擔任幼兒園代理教保員，涉嫌以檢查身體為由，撫摸1名男童隱私部位。陳男另於113年3月至8月間，擔任另一家幼兒園教保員，涉嫌徒手伸入女童裙子撫摸隱私部位。此外，陳男還對另2童猥褻得逞。

一審台北地方法院審理後，認定陳男犯後飾詞狡辯，未見悔意，依對未滿14歲男女犯強制猥褻罪，共4罪，判處陳男各有期徒刑3年6月，4罪合併執行8年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，陳男仍否認犯罪。二審審理後改認定陳男對3童犯強制猥褻，其中1童遭強制猥褻2次應成立2罪。

二審認定陳男犯對於未滿14歲男女以違反意願方法而為猥褻罪，共4罪，這4罪的犯意、行為均各別，應分別論罪合併處罰，執行有期徒刑8年。（編輯：蕭博文）1150115