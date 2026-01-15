北市教保員猥褻多名幼童 二審認其中1例證據不足判8年
現場鐵門深鎖，招牌已經拆除，台北市一處據點原本是家教保機構，由國防部委托民營，卻爆發猥褻案件，教保員陳羿翰涉嫌對幼童伸狼爪，年紀最小只有3歲。15日二審宣判，依對未滿14歲男女犯強制猥褻罪共4罪，判他8年徒刑。
台灣高等法院法官文家倩說明，「被告身為幼兒園的教保員，竟然為了滿足私慾，先後對B童、C童為強制猥褻行為，讓他們沒有辦法在幼兒園當中獲得安全保護。」
翻開判決理由，高院合議庭批評，身為教保員的陳羿翰竟為滿足私慾，在兒童極為年幼、處於身心重要發展階段做出猥褻行為，造成幼兒身心創傷。儘管二審的判決刑度與一審相同，但認定的受害人數卻從4人變成3位，讓幼童家屬無法接受。
被害D幼童家屬說：「我的小孩在家裡說他有被侵犯，只是他在陌生人的法庭上沒有辦法說出口，那難道這樣就不算是了嗎？新學校的老師才告訴我說，別人靠近他，他會很莫名的恐懼，法官你沒有看到，你就當他沒有受到任何傷害嗎？」
被害幼童家屬委任律師黃泓勝表示，「每一罪都是3年6個月，然後乘以4，等於是14、15年的罪，最後還是一折再折，折到了8年還是認為說過輕。」
面對判決結果，被害者家屬的委任律師表示遺憾，將爭取上訴；同時已向陳羿翰、北市教育局和國防部等提民事求償，正在一審審理。
而同樣是教保員涉不法，引起社會高度關注的台北市私幼性侵案，已被判刑定讞的園長之子毛畯珅又被檢方查出侵犯40名女童，另案起訴後，14日二審開庭，而他首度在鏡頭前致歉，只是這類案件近年接連發生。
現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩認為，「民間單位也好，政府單位也好，大概提出了一些跟法規還有兒童工作證，這個部分的一些制度，那我們都希望這樣的制度能夠儘快的討論跟確認，而不是一直都還是懸而未決。」
現代婦女基金會喊話，包含建立兒童工作證制度的相關修法能夠加速通過，以及完善監視器設置、負責人落實通報責任等層面，讓兒少保護更完善，不再有下個受害孩子。
更多公視新聞網報導
北市幼兒園再傳虐童、猥褻案 初估逾2位數幼童受害
國防部委辦幼兒園涉虐童 2教保員向4童施暴遭起訴
嘉市某公幼疑不當管教 園方致歉認教保員無照遭罰
