北市教師荒升級！缺額達721位「1類老師最缺」 專家分析4大原因

記者柯美儀／台北報導

全台面臨教師荒，其中以國中教師的流失問題最為嚴重。（示意圖／資料照）

全台正面臨教師荒問題，國民黨台北市議員吳世正指出，其中以國中教師的缺額與流失情況最為嚴峻。北市國中教師缺額到114學年度已突破至721位。其背後主因包括居住與生活成本高昂、行政業務負擔沉重、授課時數高於外縣市及學生與家長需求多元等。

根據資料，台北市國中教師缺額已從112學年度的495人、113學年度的600人，至114學年度正式攀升至721人，顯示現行教育政策不僅難以吸引新進教師，連留住現有人才都出現困難。

吳世正分析教師流失4大主因，包括北市居住與生活成本高昂、行政業務負擔沉重、授課時數高於外縣市，以及學生與家長需求多元，導致教師溝通與心理壓力加劇。

面對教師荒危機，吳世正強調不能僅靠教育局單打獨鬥，必須結合財政與人事等跨局處合作，並提出5項具體解方，包括修改導師聘約以減輕導師工作項目、增加編制外行政約僱人力分擔行政業務、調高導師加給、降低每班學生人數，以及首都加給等措施，至少應比照桃園市，將教師授課時數減少一節。

對此，台北市長蔣萬安表示，已指示秘書長研究增加約聘僱行政人力，也向中央爭取調高導師加給，並承諾會在不影響學生受教權前提下，持續檢討減課可行性。

