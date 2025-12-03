北市教師荒、自殺年輕化！許淑華籲市府推方案留住教師人才、設駐校心理師

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員許淑華2日質詢時指出，臺北市教育系統面臨嚴重人才流失，近四年正式教師數減少360位，且連代理教師也難以補滿缺額，呼籲市府正視逐年擴大的人才缺口。此外，她也指出公立幼兒園特教助理員嚴重不足，以及爭取小學配置常駐諮商師。

北市議員許淑華要求市府提出教師人才挽留方案。(翻攝自許淑華粉專)

許淑華分析統計數據表示，臺北市正式教師數從110學年度的17,371位，下滑至114學年度的17,011位，連同代理教師數雖有增加，但整體教師缺額仍未補滿。許淑華指出，這顯示出教師職場環境與支持系統出現問題，導致人才外流。市長蔣萬安也認同教師缺額是重要問題，並承諾將盡快推出挽留方案。

廣告 廣告

許淑華進一步指出公立幼兒園特教助理員的員額嚴重不足。目前2歲專班約每14位特教生才搭配2位助理員；3至5歲混齡班更是約每22位特教生才搭配2位。她強烈建議市府應依照班級需求，調整特教生與特教助理員的師生比例至1：1或2：1，才能妥善照顧孩子成長。

在學生心理健康方面，許淑華引述衛福部統計，近十年內北市兒童因學校問題自殺比例提升7倍，凸顯教育系統的「保護傘失靈」。她要求市府研議針對北市超過1,000位學生以上之18所小學，應配置一名常駐心理諮商師進駐輔導室協助輔導業務；其餘121所小學則應依需求補助諮商師費用。

同時，許淑華建議應在公立小學的「生活課程」中，增加「情緒教育」的教學內容，幫助孩子們學習情緒控管，面對成長挑戰。她強調，市府不能再採取消極做法，應主動規劃並派駐心理師進校園，全面守護下一代的健康成長。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光