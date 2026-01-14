北市教育三箭加碼！兼任行政教師獎金最高領5千 逾4千人受惠

台北市長蔣萬安日前宣布推動「教育三箭」改革政策，內容包含「提升班導師待遇」、「增加專責行政人力」及「擴大教師心理支持」，14日再宣布加碼提升中小學（含特教學校）兼任行政教師行政工作獎金，未來北市的校長、處室主任、組長，每月將再加發1000至3000元的行政獎金，最高每月可領5000元。（本報資料照）

台北市長蔣萬安日前宣布推動「教育三箭」改革政策，內容包含「提升班導師待遇」、「增加專責行政人力」及「擴大教師心理支持」，14日再宣布加碼提升中小學（含特教學校）兼任行政教師行政工作獎金，未來北市的校長、處室主任、組長，每月將再加發1000至3000元的行政獎金，最高每月可領5000元，預計有4313名兼任行政教師受惠。

教育部日前宣布將修訂「公立學校教師獎金發給辦法」增給教師兼任行政職務每月1000至2000元不等行政工作獎金，蔣萬安14日在市政會議上再裁示，秉持「行政穩，教學優；待遇增，人才留」的理念，延續解決教育現場問題，將加碼提升中小學（含特教學校）兼任行政教師之行政工作獎金，台北市將在教育部原訂的基準之上，依學校規模及行政職務輕重，額外再提出有感加碼。

教育局指出，未來台北市的校長、處室主任、組長，每月將再加發1000至3000元的行政獎金，最高每月可領5000元，並追溯至114年9月起計算。蔣萬安也要求教育局盡速函報教育部轉請行政院核定，以求政策盡速上路。

蔣萬安強調，學校行政團隊是校園運作的心臟，但現在卻面臨嚴重的行政大逃亡，為解決學校現場的困境與痛點，北市府積極面對，經過審慎評估與財政盤點，積極主動提出「台北版有感加碼」，並請教育局盡速函報教育部轉請行政院核定，展現市府作為學校最強後盾的決心。

教育局表示，此次行政工作獎金的加碼方案，是針對公立中小學兼任行政之教師，依照不同職務責任輕重及學校規模進行階梯式加碼，在教育部原訂每月1000至2000元的基礎上，校長每月再加發3000元、處室主任每月再加發2000元、組長每月再加發1000元，預計有4313名兼任行政教師受惠，並追溯至114年9月起計算。教育局將盡速函報教育部轉請行政院核定後實施。

