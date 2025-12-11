北市教育團體提4訴求 教育局認同家長應具名檢舉

（中央社記者劉建邦台北11日電）北市議會教育委員會今天舉行國中教育議題探討座談會，教育團體提出4項訴求，包括調降導師基本授課時間、申訴實名制；教育局表示，認同應具名檢舉，其餘議題會持續努力。

台北市議會教育委員會上午召開台北市國中教育議題探討座談會，國民黨議員張斯綱、台灣民眾黨議員陳宥丞、民進黨議員王閔生、新黨議員侯漢廷及社團法人台北市教師會等教育團體代表與北市教育局官員出席。

教育團體提出4項訴求，包含國中導師基本授課鐘點數應比照全國標準調降、完全中學第8節課後學習輔導鐘點費應取消上限及統一標準、雙北市國中舉辦畢業典禮日期應一致、改善校事會議濫訴應執行實名檢舉。

廣告 廣告

北市教育局長湯志民說，調整國中導師基本授課時間部分，將研議因應辦法，且已提供如交通及健檢等補助，盼減少導師壓力。針對第8節課後學習輔導鐘點費，此費用由家長負擔，將與家長會討論是否能提升。

湯志民說，校事會議濫訴情形，經教育局調查家長提申訴後成案僅15%，且因調查過程須讓校方勞師動眾，加上造成教師壓力，教育部已研議修正申訴人須具名，北市府立場與教師會雷同，將朝具名申訴為目標。

陳宥丞說，教師代表提到在台北擔任老師有課程多、被投訴多、開銷多，要求教育局應提具體方案，如調降國中導師授課鐘點數、提高薪資等，也認同應要求具名申訴。

王閔生說，北市教師遇到狀況包含國高中生升學壓力、學生青春期行為，但最重要是工作內容及薪資，教育局應增加誘因，否則難以留下人才，若無法解決，會評估當面告知市長蔣萬安相關狀況。張斯綱則建議教育局評估提高國中導師的鐘點費。

教師會代表提到，在台北市工作是同工不同酬，加上部分家長對小朋友有任何需求會透過通訊軟體聯繫，加上許多導師身兼行政職，還要處理家長額外要求，無法處理其餘業務，市府曾提出行政業務減量方向，但至今仍未有所改善。

湯志民表示，對教師會提出狀況會持續與家長會溝通，並積極向中央爭取調整國中導師薪資，已提出配套措施並提升福利，但部分政策還是不足，會持續努力。（編輯：蕭博文）1141211