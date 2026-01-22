北市教育好康一次看！營養午餐免費、2-15歲兒童領鮮奶 老師也加薪

【記者張綵茜／台北報導】好康相報！台北市今（2026年）開年首月端出一系列教育福利，從國小、國中營養午餐全面免費、教師減課與加薪，到每週免費領鮮奶或豆漿，補助範圍一路擴大到2-15歲兒童，讓學生、家長與教師都能直接受惠。《壹蘋新聞網》整理北市府近期上路的教育措施，帶你一次掌握有哪些補助、誰能申請、怎麼領。

台北市長蔣萬安開年首月接連推出多項教育相關政策。本月6日，蔣萬安先宣布，自今年起公、私立國小及國中學生營養午餐全面免費，預估約17.9萬名學生受惠，北市府年度支出將增加逾20億元。

同時，「教育革新三箭」同步上線。第一箭為導師減課與加薪，導師全面減少一節授課時數，並調高導師費，涵蓋國小、國中及高中；第二箭則是充實學校專責行政人力，並調高教師兼任行政工作的獎金；第三箭為強化教師心理支持，全面增加心理諮商的時數與次數，服務據點也將從原本5個行政區擴大至12個行政區，免費諮商次數由原本6至10次，提升為8至12次。

台北市同步推出教師減課、加薪與心理支持措施。台北市教育局提供

延續上述政策方向，蔣萬安於14日再度加碼，宣布在教育部原定標準基礎上，提高公立學校教師兼任行政工作的獎金；未來校長每月加發3000元、處室主任2000元、組長1000元，預計將有4313名兼任行政教師受惠。

在教師與學校端政策之外，北市府也同步擴大幼兒與學童福利。繼本月6日推出「生生喝鮮奶3.0」政策，將補助對象從原本2至12歲兒童擴大至15歲後，台北市教育局昨（22日）再度加碼，自2月起申請資格從「學齡」改採「生理年齡」作為計算基準，幼兒在年滿2歲當月的第一個工作日起即可申辦卡證。

未來凡就讀台北市公私立幼兒園、國小及國中的學童，或設籍台北市但未在台北市就學的2-15歲兒童，都可每週兌換一瓶鮮奶或豆漿。

北市「生生喝鮮奶」自2025年4月上路後不斷放寬領標準。台北市教育局提供

