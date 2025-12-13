北市教育局三好校園籃球賽熱力登場 寓教於樂遠離毒品危害

台北市教育局辦理「中正萬華區防制藥物濫用暨三好校園籃球賽」。（記者王誌成攝）

記者王誌成／台北報導

台北市教育局十三日表示，辦理「中正萬華區防制藥物濫用暨三好校園籃球賽」，共有十四所國中小組隊熱力開戰。活動開幕式由教育局學安室黃奕仁主任主持，並表示此次活動透過籃球競技不但能凝聚團隊精神，婷十，提醒同學們提高警覺，切勿掉入毒品陷阱，並能建立正確的紓壓管道，遠離毒品危害。

活動結合反毒教育與三好校園運動（說好話、做好事、存好心），反毒教育旨在提升學生對新興毒品外觀及包裝之辨識能力，透過實例介紹、情境示範及互動教學，使學生能更清楚了解新興毒品常見偽裝形式，並強化「遠離毒品」與防制藥物濫用的正確觀念。

廣告 廣告

現場並規劃多元宣導攤位，結合趣味互動遊戲、宣導教材展示等內容，讓學生在參與過程中於輕鬆有趣的氛圍下吸收反毒資訊，加深記憶並提升自我保護能力，使整體活動更具吸引力及教育成效。

教育局將持續推動多元適性的反毒教育及生命成長課程，為青少年提供更多正向學習與成長機會，協助他們在面對困難或誘惑時，懂得尋求資源協助，並培養健康、正向的休閒興趣。期盼每位學生都能健康、快樂地度過暑假，遠離毒品，活出最好的自己。