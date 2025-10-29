北市教育局啟動校園反詐列車 首場講座圓滿落幕

【記者卓羽榛臺北報導】臺北報導】因應詐騙手法漸趨多元化，臺北市政府教育局特於今日於民權國中舉辦首場「守護青少年安全，防範詐騙陷阱」校園反詐系列活動，以「青春無詐」為主題，強調透過市府與社會力量攜手，全面提升青少年的防詐意識和金融安全素養。

臺北市政府教育局主任秘書鍾德馨表示「教育，不只是知識的傳遞，更是判斷力的培養」，在詐騙技術不斷演化的時代，年輕世代正處於高度風險的第一線。詐騙集團的伎倆從「假交友、真詐財」到假冒網拍、釣魚連結，甚至誘使未成年人成為「車手」或「帳戶人頭」，讓孩子在未充分理解法律與責任前，就可能誤入歧途，教育的責任就是在危機成形前，為孩子們點亮辨識的眼睛，建構防護的盾牌，也特別呼籲在場同學：「勇敢提問，主動學習，才是最好的自我保護。」



本次講座內容設計貼近青少年面對到的日常風險，聚焦於他們最常接觸的網路環境，宣導主題包括線上遊戲、網路交友、個人資料保護，以及銀行帳戶基本概念等，協助學生建立正確的網路安全觀念與應對能力，參與活動的民權國中林同學表示：「今天講師以幽默的角色扮演讓他印象深刻，原來對面聊得很開心的人可能與畫面中的他差很大，愛情的感覺也許只是假象。」陳同學說：「講師說自以為不會被騙的人，剛睡醒就轉帳給詐騙連結，被騙好幾千元。」，透過講座讓學生瞭解面對數位時代的各種誘惑及陷阱，應培養自我保護的心理防線，多一份警惕少一分損失。

為強化防詐教育的廣度與深度，114年教育局與警察局合作已加碼50場次反詐騙宣導，此次「青少年校園反詐企劃案」更攜手財團法人金融法制曁犯罪防制中心、中國信託商業銀行、臺北市政府警察局、刑事警察局詐欺犯罪防制中心等多個單位合作，預計至明年3月底前再增加40場次校園宣講活動，預計會有1萬5,000名國中、高中學生受惠。

教育局表示，感謝學校端的全力配合與各界合作夥伴的支持，防詐教育是一項需要長期紮根的系統工程，期許各界攜手，透過系統性的校園教育，從校園出發，讓防詐意識成為青少年的基本素養，讓學生們勇敢、清醒、智慧地迎向數位時代的挑戰。