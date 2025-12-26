北市教育局推動淨零綠校園 深化永續行動力

臺北市教師體驗染布，運用植物色料創作布面

臺北市教師齊聚，分享永續教育成果

老師體驗多肉盆栽組盆實作，學習園藝與環境教育

教師製作 pizza，進而理解到食材的珍貴

為落實臺北市2030淨零願景，臺北市教育局規劃一系列永續教育與行動學習活動，帶領師生從能源、食農、生態等面向深化環境素養，支持校園成為城市邁向淨零轉型的重要基地。臺北市教育局強調，永續行動需從校園日常扎根，透過課程、體驗與生活化實作，逐步形塑學生的永續思維與行動力。

臺北市教育局表示，為促進學校交流，並推廣績優學校的經驗，委託連續多年獲評特優學校的幸安國小舉辦「小小農夫暨食農教育觀摩會」，由教師團隊分享「淨零綠校園」課程成果，展現學校如何透過田園基地經營、能源管理與永續行動落實環境教育。教育局及臺北市戶外與海洋教育中心也到校分享鮮奶週報政策的營養教育推動，並說明如何結合戶外教育前往酪農場，讓學生了解乳牛照護與乳品生產流程的課程設計。

此外，觀摩會安排多元體驗，包括教師親手製作pizza，從揉麵糰、鋪料到窯烤，體會食材得來不易；天然染布體驗則運用植物色料創作，讓自然色彩綻放於布面。幸安國小表示，透過「做中學」的實作情境，師生能更深刻理解土地、食物與永續生活的連結，展現學校推動食農教育的具體成果。

木柵高工辦理「園藝小尖兵暨垂直綠牆種植觀摩會」，吸引近40位北市教師、主任與校長參與。活動說明屋頂平臺種植、垂直綠牆與田園城市課程成果，介紹如何透過植物照護、手作活動及綠化示範區營造兼具美感、生態與療癒效果的校園環境；同時安排板根種子創作及「療癒系多肉盆栽」組盆等實作體驗，讓教師在互動與操作中理解植物、生態與生活的連結，並思考如何將環境教育融入課程與教學活動。

臺北市教育局指出，永續教育系列活動不僅讓師生實際體驗能源管理、食農教育與園藝生態，也藉由多元課程與跨校交流，提升教師專業發展與校園永續知能。教育局也與公園處合作，將松山文創園區舉辦「114年度田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會」，針對參與淨零綠校園植栽實施計畫的績優學校進行頒獎與表揚，鼓勵各校持續推動田園基地種植與永續教育，深化學生環境素養與行動力。

