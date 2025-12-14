北市教育局攜手海軍陸戰隊實彈射擊體驗 深化高中生全民國防意識

114學年度第一學期活動於海軍陸戰隊陸戰六六旅靶場舉辦。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局十四日表示，為強化高中職學生對於國防意識的認知，一一四學年度第一學期活動於海軍陸戰隊陸戰六六旅靶場舉辦，共有東山高中等四校共一千七百九十一位學生參與，其中女學生共七百一十人，占整體比例近四成，每年參與體驗活動的熱情不遑多讓。

此次活動由海軍陸戰六六旅提供射擊場地及助教支援，各校參與的場次中，東山高中校長張師豪及華興中學校長曾騰瀧親赴現場為同學加油打氣。張師豪表示，全民國防是公民展現愛國精神的重要環節，而實彈射擊體驗更是理解並體現國防意義的關鍵一環。曾騰瀧於體驗活動後表示，惟有透過實際參與活動，才能有效強化學生對全民國防及國家安全的理解，並讓學生體會到紀律與專注的重要性。

廣告 廣告

學生親身感受國軍訓練情境，對國防工作有更深入認識。數位實中陳同學表示，扣下扳機時不僅感受震動，也體會到射擊所象徵的責任；多名學生亦指出，此次活動讓他們更理解國軍訓練的辛勞與專業，大安高工張同學則分享，射擊體驗突破了她對「射擊僅限男性」的刻板印象。在穩定呼吸與瞄準後，她能自信完成射擊，並感受到難忘的自我成長。