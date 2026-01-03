北市教育局攜手高科大 永續新能源冬令營登場

114學年度永續能源冬令營報名資訊海報 (北市教育局提供)

因應全球淨零轉型趨勢，能源議題與永續發展已成為年輕世代的重要學習方向。臺北市教育局首度攜手國立高雄科技大學，規劃「114學年度永續新能源冬令營」，將於115年2月10日至11日在木柵高級工業職業學校舉行，透過實作導向的營隊課程，引導高中職學生認識永續發展、新能源與氫能技術等跨域知識，即日起開放報名。

教育局表示，此次冬令營以「從做中學」為核心，結合現場實驗、燃料電池車組裝與成果競賽等活動，讓學生在實際操作中理解能源轉型的科學原理與應用情境。課程內容由國立高雄科技大學投入專業能量協助規劃，邀請郭俊賢教授與吳偉綺博士共同設計主題課程，並由模具工程系提供教具與技術指導，確保教學兼具理論深度與實務操作。

廣告 廣告

營隊課程涵蓋永續發展概念、新能源趨勢介紹、氫能產製流程與燃料電池運作原理，學生將親手組裝燃料電池載具，並在成果競賽中比拚續航表現與設計巧思。透過分組合作與跨組交流，引導學生體驗新能源技術在實際應用上所面臨的挑戰，培養系統思考與問題解決能力。

教育局指出，氫能與燃料電池技術是全球減碳與能源轉型的重要發展方向。透過本次冬令營，學生不僅能深化對淨零排放與再生能源科學基礎的理解，也能整合校內所學，強化跨領域學習、實作應用與團隊合作能力，進一步呼應國家邁向淨零轉型的長期政策目標。此次活動也作為學生參與「H2GP Taiwan 2026 大獎賽」的重要前哨與培力起點，協助學生提前累積相關實作經驗。

教育局說明，營隊採線上報名、全程免費，限額30名北市高中職學生參加，即日起開放報名，至115年1月28日截止，若報名人數超額，將以電腦抽籤方式錄取，名單預計於1月30日前公告。特別鼓勵機械、動力、化工、電機電子與汽車等相關科別學生把握寒假機會，親身走入新能源實作場域，拓展對未來能源科技與永續發展的視野。