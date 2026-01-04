北市教育局攜手高科大 舉辦永續新能源冬令營

面對全球淨零轉型浪潮，能源議題與永續發展成為年輕世代的重要學習方向，臺北市政府教育局首度攜手國立高雄科技大學，於 2月10日至11日，在木柵高工舉辦「114學年度永續新能源冬令營」，營隊結合現場實驗、燃料電池車組裝與競賽活動等活動，引領高中職學生從做中學，理解永續、綠能與氫能技術等跨域知識，即日起開放報名，邀請本市高中職學生把握機會，開啟探索未來能源領域的第一步。

本次營隊以實作與互動為核心，課程設計特別感謝國立高雄科技大學投入專業能量，由郭俊賢教授及吳偉綺博士協助規劃主題課程，並由該校模具工程系提供專業教具與技術指導，課程內容涵蓋永續發展概念、新能源介紹、氫能產製與燃料電池運作原理，學生將親手組裝燃料電池載具，並在最後成果競賽中比拚續航表現與設計巧思，透過跨組交流，引導學生感受永續科技的實際應用場景與挑戰。

本活動也作為北市學生參與「H2GP Taiwan 2026 大獎賽—全球最大跨學科氫能教育活動」的重要前哨與培力起點。

教育局說明，本營隊採線上報名、全程免費，限額 30名北市高中職學生。即日起至1月28日開放報名，如報名人數超額將以電腦抽籤方式決定錄取名單，並將於1月30日前公告於臺北市立木柵高級工業職業學校網首頁。