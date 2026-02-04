北市教育局發布「α世代科技職涯攻略」 助學生掌握AI、科技等趨勢

台北市教育局今(4日)舉辦「台北市國民中學職涯導航計畫」記者會，以「技高大手攜小手」、「校校職涯雙講座」、「生生體驗學實作」及「導師技高產業遊」為四大主軸，建立更貼近產業脈動的職涯引導機制。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市教育局今(4日)舉辦「台北市國民中學職涯導航計畫」記者會，以「技高大手攜小手」、「校校職涯雙講座」、「生生體驗學實作」及「導師技高產業遊」為4大主軸，建立更貼近產業脈動的職涯引導機制。同時，教育局也推出《α世代科技職涯攻略》，提供國中親師生好閱讀的職涯探索指引。

教育局長湯志民表示，面對全球數位轉型與新興科技快速發展，教育必須及早回應產業變化，期許透過職涯導航計畫與手冊，攜手教師與家長共同支持學生多元探索及適性發展。

教育局強調，這次職涯導航計畫投注逾3300萬元，除了有4大主軸外，也有國中技藝教育課程、寒暑假職業輔導研習營、國中教師赴技高產業研習營、百工體驗課程及職涯輔導講座等5項子計畫，整合校園課程及產業資源，建立一套系統化且更貼近產業脈動的職涯引導機制。由7所公立技術型高中擔任各行政區輔導核心，串聯國中提供各項技職教育資源，發掘技職潛力新星。

同時，教育局也規畫辦理「國中導師技高產業見學」，協助導師實地了解技高、產業實務與職場樣貌。教育局自115學年度起也將補助各國中每學期辦理1場職涯講座，協助學生認識AI世代產業發展趨勢。

教育局說，現場同步發布的《α世代科技職涯攻略》聚焦AI與數位科技、綠能與節能科技、智慧健康照護與長照醫療、智慧製造與自動化、半導體、文創與數位內容及航太科技等7大新興產業，並結合性向與興趣測驗、群科系所、職務內容及薪資概況等資訊。

