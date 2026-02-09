北市教育局與日本郡山市簽署合作備忘錄 攜手共拓學子國際視野

教育局副局長鄧進權率團赴日本福島縣郡山市，與市長椎根健雄及教育委員會教育長早崎保夫簽署「教育交流合作備忘錄（MOU)」。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市國際教育交流再傳佳音！台北市教育局九日表示，教育局副局長鄧進權率團赴日本福島縣郡山市，與市長椎根健雄及教育委員會教育長早崎保夫簽署「教育交流合作備忘錄（ＭＯＵ）」。此備忘錄標誌著雙方教育合作從個別學校互動提升至全面合作，為台日青少年的國際參與開啟新篇章。

簽約儀式在郡山市政府舉行，鄧副局長及大安高工校長楊益強親自出席，展現推動國際教育的積極態度。鄧進權指出，自一一二年起，建國高中已與郡山市高校展開互訪，其他學校也透過線上模式進行文化交流。去年十一月，椎根市長訪問台北市，雙方建立了深厚的互信基礎。

簽約前，代表團參訪了郡山市的「交流科學館」及福島再生能源研究所，並對當地的傳統工藝及尖端科技教育表示讚賞。未來，這些場域將成為台北學子的教育旅行首選，幫助學生拓展國際視野。

郡山市市長椎根健雄期待與台北市在教育上有更深入的互動，並歡迎更多台北師生來訪，體驗當地文化。

此次ＭＯＵ有效期三年，重點合作包括促進青少年國際交流、落實校際合作及培育國際視野人才。教育局強調，此次簽署將強化友好關係，實現「國際教育二點零」的願景，並持續媒合更多學校與國際接軌，培養具全球素養的公民。