北市敦北公園狗活動區啟用 萌寵變裝秀揭序幕

（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市松山區「敦北公園狗活動區」今天正式啟用，現場特別進行萌寵耶誕變裝秀活動，讓飼主和毛孩走秀同歡，台北市產發局長陳俊安說，明年將設置啟用內湖區寶湖社區狗公園。

台北市動保處發布新聞稿表示，今天正式啟用位於松山區的「敦北公園狗活動區」，並由陳俊安以象徵打開耶誕禮物方式進行啟動儀式，開放市民使用新的狗活動區。

陳俊安表示，台北市政府為讓台北市的狗狗有更多戶外活動場所，迄今已設立22處狗狗專屬活動空間，在寸土寸金的都市土地裡開闢「敦北公園狗活動區」，過程中歷經多次民意協調及溝通，這也是松山區除了迎風狗運動公園外的第2座狗狗專屬運動空間。

廣告 廣告

陳俊安提到，北市府仍持續為市民尋找可以帶狗狗奔跑的綠地，今年已爭取到在內湖區寶湖社區設置新的狗公園，預計明年啟用，市民將有更多寵物友善空間可與毛小孩互動。

動保處表示，為讓毛小孩提早過耶誕節，活動現場還安排「敦北GO聖誕－萌寵變裝秀」活動，飼主與毛孩以耶誕主題裝扮走秀；同時還能挑戰「聖誕襪尋寶記」、「命運GOGO」趣味競賽，在遊戲與互動中學習毛小孩照護知識。

此外，也有飼主帶著毛小孩完成狂犬病預防注射與寵物登記，或透過「快閃品嚐咖啡活動」及臉書打卡抽獎等活動，體驗動物友善新設施。

動保處提醒，有興趣的民眾可搭乘台北市公運處所規劃的「狗狗友善公車（262路區間公車）」，並於「富錦街口」站下車，即可抵達敦北狗活動區。

動保處表示，園區為大、小犬不分區共同使用，具休憩座椅、清洗台、狗便袋箱及狗便垃圾桶等便民設施，飼主在進入園區前或離開園區後，都要為毛孩繫妥牽繩或有適當防護措施，並應隨時注意毛小孩狀況，以保護其於戶外活動的安全。（編輯：張雅淨）1141130