北市敬老卡功能再升級 2月起開放扣點泡溫泉

▲敬老卡加溫北投湯暖心大合照。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市敬老卡功能再進化！為鼓勵長者走出戶外、享受健康的休閒生活，臺北市政府宣布自2月1日起正式開放敬老卡扣點使用於北投地區大眾池溫泉，首波共有5家知名飯店業者響應。同時，1月起所有長者持敬老卡已可於市立聯合醫院掛號費扣抵，以及2月起將提高敬老愛心計程車扣抵點數，市府期盼透過敬老卡點數新增範圍，讓長者打造更為多元的老年生活。

記者會由在地北投區振華社區發展協會揭開序幕，本局銀髮貴人黃秋燕老師率領日本舞踊班，帶來充滿活力且優雅動人的日本舞蹈開場演出。緊接著由臺北市政府俞振華副秘書長、社會局姚淑文局長、台灣商圈產業觀光發展聯合總會周水美總會長及北投溫泉協會林致宇理事長，偕同5家飯店代表共同正式宣布政策啟動。

一到冷冷冬天，就會想到與三五好友一起熱呼呼泡溫泉的場景，在市府積極邀請相關單位研商後，首波共計5家溫泉業者大眾池收費加入敬老卡點數扣抵行列，包括水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店及北投晶泉丰旅，自2月1日起，長者持有效的臺北市敬老卡，即可使用點數扣抵大眾池費用至多60點。另外也提醒長者泡湯前須衡量身體狀況，按照溫泉業者的建議及注意事項進行泡湯，輕鬆享受休閒時光。

社會局為展現對長者的細緻照顧，自今年1月2日起，持卡長者至臺北市立聯合醫院，含7處院內及14處院外門診部，共計21處就醫，可運用敬老卡點數扣抵50元掛號費。此外，為了讓長者移動更順暢，自今年2月1日起，敬老愛心計程車每趟次最高扣抵點數，也將由65點提升至85點，增加長輩外出新選擇，未來也將打造敬老卡為健康生活卡，體現樂齡臺北的氛圍。

臺北市政府社會局姚淑文局長表示，敬老政策的關鍵在於「用得好、用得便利」。透過與在地溫泉業者合作，也熱情邀請各位長輩朋友，不妨趁著天氣轉冷，適逢農曆春節期間，帶著敬老卡到北投走走、泡個好湯，親身感受臺北市這座城市的溫暖與便利。